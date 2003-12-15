"ارباب حلقه ها" بهترين رمان انگلستان شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" بيش از يكصد و هفتاد و چهار هزار نفر از مردم انگلستان در يك راي گيري عمومي كتاب "ارباب حلقه ها" نوشته جي پي آر تالكين را به عنوان بهترين رمان انگليسي زبان انتخاب كردند .

بنابر اين گزارش ، ديگر رقيب اصلي اين كتاب در فهرست نهايي رقابت يادشده كتاب " غرور و تعصب " اثر جين اوستن است كه توانست 135 هزار راي را به خود اختصاص دهد. كتاب "مواد سياه او" اثر كودكانه فيليپ پولمن با 63 هزار راي رتبه سوم جدول را به خود اختصاص داد و كتاب هاي "راهنماي هيچ هي كر به كهكشان " نوشته داگلاس آدامز با پنجاه و هفت هزار راي و كتاب "هري پاتر و فرمان ققنوس " اثر جي كي رولينگ با پنجاه و پنج هزار راي در مكانهاي چهارم و پنجم جدول ايستادند .سيمون تالكين نوه جي پي آر تالكين پس از اهداي اين جايزه به پدر بزرگش با اشاره به اين كه اين جايزه براي وي مفهوم و معنايي عميق را در پي دارد خاطر نشان كرد : اين افتخاري غير قابل باور است كه به پدر بزرگش اعطا شده است .رمان" ارباب حلقه ها " هميشه به عنوان يكي از پر خواننده ترين كتابهاي رمان در انگلستان مشهور بوده است و در حال حاضر نيز سي ونه هزار راي بيش از كتاب غرور و تعصب از آن خود كرده است .در اين رقابت ادبي ، ابتدا صد كتاب در فهرست كتب منتخب جاي گرفتند و پس از آن اين تعداد به بيست و يك اثر تقليل يافت . بيش از هفت هفته مشهور ترين ها با يكديگر به رقابت پرداختند و در نهايت پنج كتاب برتر مشخص شدند .فروشگاه اينترنتي كتاب آمازون اعلام كرد : فروش برخي از كتاب هاي مطروحه در اين فهرست صدتايي ، گاهي تا بيش از پانصد در صد نيز افزايش داشته است .