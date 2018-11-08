ارائه خدمات سلامت به زائران حرم رضوی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، در دومین روز از سفر به مشهد مقدس، از دارالشفای حرم امام رضا(ع) و پایگاه های اورژانس اطراف حرم رضوی بازدید کرد و در میان جمع عظیم عزاداران حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) که با پای پیاده عازم حرم مطهر بودند، حضور یافت.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در حاشیه این بازدید گفت: اورژانس ۱۱۵ خراسان رضوی متشکل از شش دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام و گناباد در روزهای پایانی ماه صفر با تمامی امکانات در حال خدمات رسانی به زائران امام رضا(ع) هستند.

وفایی نژاد خاطر نشان کرد: در این مدت ۲۱۸ پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده ای و شهری به همراه ۲۴۴ آمبولانس، چهار بالگرد، پنج اتوبوس آمبولانس و سه موتورآمبولانس به زائران و مجاوران بارگاه منور حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) خدمات ارائه کردند.

وی افزود: همچنین پایگاه های اورژانس ۱۱۵ در اطراف حرم رضوی با همکاری دارالشفای حضرت رضا(ع) و پدافند غیر عامل آستان قدس رضوی در چهار محور حرم رضوی و ۲۸ نقطه با استقرار ۲۸ دستگاه آمبولانس، سه موتور و یک اتوبوس آمبولانس به ارائه خدمات فوریت های پزشکی مشغول هستند.

معاون کل وزارت بهداشت همچنین با حضور در بسیج جامعه پزشکی ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده در ارائه خدمات به زائران، اظهار داشت: تیم های بهداشتی و درمانی به صورت شبانه روزی در محل های اسکان زائران و مراکز درمانی و بهداشتی آماده خدمات رسانی به زائران هستند.

رئیس بسیچ جامعه پزشکی خراسان رضوی نیز در حاشیه این بازدید گفت: در دهه پایانی ماه صفر ۳۳ مرکز بهداشتی و درمانی در سطح شهر و ورودی‌های مشهد برای خدمت رسانی به زائران پیاده برپا شده است.

هادی جلالی با بیان اینکه عمده زائرین پیاده در مدارس و حسینیه‌ها مستقر می‌شوند، خاطر نشان کرد: تأمین کامل دارو، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی این ۳۳ مرکز بهداشتی بر عهده ستاد هماهنگی سلامت مستقر در سازمان بسیج جامعه پزشکی است.

وی گفت: ستاد هماهنگی سلامت زائرین پیاده متشکل از سازمان بسیج جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سازمان نظام پرستاری مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مدیریت تامین اجتماعی خراسان رضوی و بهداری شهرداری مشهد است.