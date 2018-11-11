به گزارش خبرنگار مهر، بارش های امسال علاوه بر تاثیر بر افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی استان، از نظر مقدار بارش در کشور نیز استان را در ردیف سوم قرار داد.

با شروع فصل پاییز بارش باران همه را غافلگیر کرد، بارش های پاییزی امسال پربارتر بود و پراکنش مناسب بارش ها همه را خوشحال کرد و نوید بخش سالی پربار بود.

افزایش بارندگی طی سال جاری در استان ایلام

ناصر ملکی سرپرست پژوهشکده هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت بارش ها از ابتدای سال جاری تا این تاریخ در سطح استان مطلوب بوده است.

وی افزود: به عنوان نمونه در شهر ایلام تا به الان ۱۵۹.۹ میلی متر بارش ثبت شده این در حالی است در این تاریخ طی سال گذشته ۱۲.۵ میلی متر بارش ثبت شده بود.

وی عنوان کرد: در شهر گرمسیری مهران تا الان ۱۳۰.۵ میلی متر بارندگی ثبت شده در حالی که سال گذشته در همین تاریخ نیم میلی متر بارندگی ثبت شده بود.

ملکی عنوان کرد: بارش های پاییزی امسال به موقع بود و همزمانی مناسبی با تاریخ کشت در مناطق مختلف استان داشت.

وی تصریح کرد: از یکم مهرماه ۹۷ تا ۱۶ آبان ماه در مجموع ۱۳۹.۷ میلی متر بارندگی در مناطق مختلف استان ایلام گزارش شده است که با این مقدار بارش استان ایلام پس از استان های گیلان و مازندران در ردیف استان سوم کشور از نظر میزان بارش ها قرار گرفته است.

ملکی در مورد آخرین وضعیت سامانه های بارشی در استان نیز اظهار داشت: سامانه بارشی از امروز وارد آسمان استان ایلام شده است.

وی افزود: این سامانه بارشی نسبت به سامانه های گذشته ضعیف تر بوده و بیشتر مناطق شرق و جنوب استان را دربر خواهد گرفت، انتظار داریم این سامانه بارشی تا عصر فردا در نقاط مختلف استان فعال باشد.

افزایش ۱۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت محصولات کشاورزی استان

بارندگی های پاییز امسال نه تنها مقدار بارش ها را در مقایسه با سال گذشته افزایش داده بلکه باعث شد تا امسال سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در استان هم افزایش یابد.

سید محمد تراب میری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وقوع بارندگی های مناسب در اوایل فصل امسال، بیش از ۱۰ هزار هکتار انواع محصولات پاییزه نسبت به سال گذشته افزایش سطح زیرکشت را خواهیم داشت.

وی افزود: بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم آبی و دیم اختصاص می یابد و بیش از ۱۰ هزار هکتار کلزا در سطح مزارع استان کشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: همچنین ۵ هزار هکتار حبوبات و بیش از ۵۰ هزار هکتار جو دیم را از مجموع محصولات پاییزه در استان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس پیش بینی می کنیم با توجه به وقوع بارندگی های مناسب و با تداوم این بارندگی ها افزایش تولید نسبت به سال گذشته در همه این محصولات را داشته باشیم.