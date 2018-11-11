۵ سال و ۵ روز با محمدناصر نیکبخت/استاندار جدید همدان مردمی باشد

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: مردادماه سال جاری شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد و در پی این رویداد برخی مقامات ازجمله استانداران، شهرداران، معاونان وزرا و مدیران بازنشسته باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند.

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، یکشنبه اول مهر ۱۳۹۷ برای اجرا دستور خورد و بر اساس آنچه پیش‌تر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود دستگاه‌های مشمول مکلف شدند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.

افرادی که قانون را دور بزنند مجرم شناخته می‌شوند

همچنین طبق آنچه رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده با بررسی‌های صورت گرفته حدود ۱۷۰ نفر از مقامات طبق قانون جدید نمی‌توانند در دستگاه‌های اجرایی به خدمت خود ادامه دهند و افرادی که سعی کنند قانون را دور بزنند نه‌تنها مجرم شناخته می‌شوند، بلکه مدیران و متولیان و پرداخت‌کنندگان به آن‌ها نیز تصرف کننده در اموال دولتی تلقی می‌شوند و این جرم به دستگاه قضایی گزارش می‌شود.

این قانون در همدان نیز شامل محمدناصر نیکبخت مقام ارشد استان خواهد شد و طبق آنچه وزیر کشور دیروز ۱۹ آبان ماه اعلام کرده امروز ۲۰ آبان ماه استاندار جدید همدان معرفی خواهد شد.

محمدناصر نیکبخت به‌عنوان نخستین مدیری که باید پست خود را ترک کند باتجربه بیش از ۵ سال در قامت استاندار همدان مشغول به خدمت بوده و فردی است که تجربه مدیریت‌های سطح بالا در دولت‌های مختلف را دارد و از زمان دولت اصلاحات و استانداری علی‌اصغر زبردست پست معاونت استانداری همدان را بر عهده داشته و در دولت نهم در سمت خود ابقا شده بود و درنهایت اوایل دولت دهم بازنشسته شده است.

آبان ماه سال ۹۲ محمدناصر نیکبخت به‌عنوان استاندار همدان برگزیده شد ۱۵ آبان ماه سال ۹۲ و پس از مطرح‌شدن گزینه‌های مختلف و درحالی‌که وزارت کشور بنا را بر تعامل با نمایندگان و اجماع نظر آنان بر روی استاندار انتخابی گذاشته بود محمدناصر نیکبخت با اجماع نمایندگان به‌عنوان استاندار همدان برگزیده شد.

نیکبخت در مدت حضور در استان همدان به‌عنوان چهره اقتصادی شناخته می‌شد چراکه بنای خود را بر اهداف اقتصادی گذاشته بود اما باوجود تلاش برای پیش بردن استان همدان در این عرصه؛ افزایش بیکاری، تحقق‌نیافته وعده‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تورم بالای همدان نسبت به استان‌های دیگر و بسیاری موارد دیگر نشان داد که دررسیدن به اهداف خود چندان موفق نبوده است.

به‌هرحال طی هفته‌های گذشته و با تائید نهایی ‌تغییر ۱۷ استاندار بازنشسته در سطح کشور افرادی همچون فدا حسین مالکی معاون اسبق سیاسی و امنیتی استانداری همدان، رضا طلایی نیک معاون فعلی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خسرو سامری مشاور فعلی استاندار همدان، سعید شاهرخی معاون فعلی سیاسی و امنیتی استانداری همدان، محمدابراهیم الهی تبار معاون سیاسی استانداری کرمانشاه و برخی گزینه‌های دیگر به‌عنوان جایگزین احتمالی استاندار همدان مطرح‌شده‌اند که درنهایت یا یکی از نفرات مورداشاره و یا فرد دیگری سکان هدایت استان همدان را در ساختمان استانداری به دست خواهد گرفت.

اما دراین‌بین باید دید مردم و کسانی که همواره و در سخت‌ترین شرایط پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند چه انتظاری از استاندار آینده خوددارند چراکه به‌طور حتم اقشار مختلف مردم در مشاغل و صنوف مختلف خواسته‌ها و انتظاراتی دارند که توجه به آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های آتی برای توسعه استان همدان راهگشا خواهد بود.

توجه به اشتغال جوانان اصلی‌ترین خواسته است

یکی از شهروندان همدانی بابیان اینکه استاندار جدید همدان باید تغییر و تحول در استان همدان ایجاد کند، گفت: توجه به اشتغال جوانان اصلی‌ترین خواسته است.

محسن اعتمادی بابیان اینکه طی چند سال گذشته آن‌طور که باید شاهد پیشرفت استان همدان نبوده‌ایم، گفت: بارها عنوان‌شده که اشتغال در همدان روند رو به رشد دارد درحالی‌که واقعیت این‌گونه نیست و روزبه‌روز برشمار بیکاران افزوده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه جوانان اگر آینده روشنی پیش پای خود نبینند به سمت آسیب‌های اجتماعی کشیده می‌شوند، گفت: افزایش بیکاری و نبود شغل مناسب مهم‌ترین مشکل جامعه است و باید برای حل معضل بیکاری برنامه‌ای موفق ارائه شود.

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز که فارغ‌التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی همدان است در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه متأسفانه شغلی مرتبط با رشته‌ام پیدا نکرده‌ام و همچنان در جستجوی شغل هستم اما دریغ از یک روزنه امید، گفت: چند سال از عمر خود را در دانشگاه با بالاترین معدل به امید آینده‌ای تضمین‌شده سپری کردم اما حال که به جمع فارغ‌التحصیلان اضافه‌شده‌ام بیکاری دامن مرا هم گرفته است.

ژاله افسری بابیان اینکه بارها در آزمون‌های مختلف برای اشتغال به کار شرکت کرده و حتی در برخی آزمون‌ها نیز امتیاز لازم را کسب کرده‌ام اما در عبور از ۷ خوان رستم برای رسیدن به شغل موفق نبوده‌ام، گفت: متأسفانه شمار افرادی که به‌صورت قرار دادی به مجموعه‌ها راه‌یافته‌اند به‌قدری بالاست که به نظر می‌رسد آزمون‌هایی که برای جذب نیرو برگزار می‌شود بیشتر صوری است و هدف جذب و تبدیل وضعیت همان نفراتی است که سال‌ها در مجموعه فعال هستند.

استاندار جدید همدان به جوانان بهای بیشتری بدهد

وی بابیان اینکه افزایش شمار فارغ‌التحصیلان بیکار نشان‌دهنده آن است که واحدهای تولیدی همچنان فعال نشده‌اند چراکه در این صورت از شمار بیکاران کم می‌شد، گفت: انتظار می‌رود استاندار جدید همدان به جوانان بهای بیشتری بدهد.

همدان به استانداری نیاز دارد که در زمینه‌های مختلف برای اداره استان برنامه مناسب و کارا داشته باشد کارشناس امور اجتماعی استان همدان نیز در این خصوص بابیان اینکه استاندار همدان نباید دنبال سیاسی بازی باشد، گفت: همدان به استانداری نیاز دارد که در زمینه‌های مختلف برای اداره استان برنامه مناسب و کارا داشته باشد.

مائده موسویان با تأکید بر اینکه استاندار همدان نباید جناحی عمل کند و باید مردم را اصل دانست، گفت: مردمی بودن استاندار همدان باید بر جناحی بودن وی غلبه داشته باشد.

وی بابیان اینکه مردم نیازمند استانداری هستند که وعده دروغین ندهد و حل مشکل مردم را اولویت قرار دهد، گفت: صداقت و راستی در ارائه گزارش‌ها و عملکردها نه‌تنها مردم را مأیوس نمی‌کند بلکه بر تلاش مردم برای حل مشکلات استان می‌افزاید چراکه با مسئولان همراه می‌شوند.

موسویان بابیان اینکه قبول داریم مشکلات تنها مختص همدان نیست و سایر استان‌های کشور نیز به‌نوعی با مشکلات مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گفت: اینکه همدان در برخی موارد منفی صدر جدول کشور است جای تأسف دارد و باید استاندار جدید همدان در این خصوص و برای رفع مشکلات برنامه داشته باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مدیران استان همدان ضمن اینکه باید جوان باشند باید از تجربه نیز بهره لازم را برده باشند، گفت: این دو فاکتور هم‌زمان باید لحاظ شود.

امیر خجسته بابیان اینکه اگر مدیر جوان باشد اما بی‌تجربه نه‌تنها توسعه استان پیش نمی‌رود بلکه آسیب هم می‌بیند، گفت: گاهی افراد از تجربه بسیار خوبی بهره‌مند هستند اما توانمندی لازم را ندارند که این موضوع نیز به توسعه کمک نمی‌کند بنابراین باید تجربه و توانمندی توأمان موردتوجه باشد.

باید از دانش و تجربه پیشکسوتان و بازنشستگان در سطح کشور و استان استفاده شود نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه البته باید از دانش و تجربه پیشکسوتان و بازنشستگان در سطح کشور و استان استفاده شود، گفت: این تجربه‌ها باید در اختیار جوانان قرار گیرد.

با این تفاسیر انتظار می‌رود در شرایط ویژه کشور مخصوصاً ازلحاظ اقتصادی، مجموعه دولت و وزارت کشور با انتخاب گزینه‌ای مناسب، دلسوز و مقبول همگان برای پست استانداری همدان، به دور از بازی‌های سیاسی، مصلحت مردم و حل مشکلات استان را در اولویت قرار دهند.