۹۰درصد اقدامات شهرجدید جاجرود انجام شده است/لزوم ارتقا رتبه پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله حقیقی صبح یکشنبه در دیدار با اصحاب رسانه شهرستان پردیس طی سخنانی گفت: ما در فرمانداری از انتقاد در رسانه ها استقبال می کنیم و انتقاد را با جان و دل می پذیریم و بر کسی برای انتقاد خرده نمی گیریم، اما توقع داریم، انتقاد سازنده و در جهت رفع مشکلات و نقصان باشد.

وی خواستار نظارت اصحاب رسانه و خبرنگاران بر عملکرد ادارت پردیس شد و افزود: فضای مجازی و رسانه شهرستان را به دقت رصد می کنم و دستورات لازم برای حل برخی معضلات را به ادارات مربوطه صادر می کنم، ما نمی توانیم با این استدلال که در توان ما نیست، مشکلات مردم را جدی نگیریم، ما به مردم بدهکاریم و وام دار مردم هستیم، تندی و بداخلاقی نسبت به مردم از هیچ مسئولی پذیرفته نیست.

سرپرست فرمانداری پردیس با بیان این که با استقرار جمعیت در واحدهای مسکن مهر، این شهرستان به یکی ۲ شهرستان اول استان از نظر جمعیتی تبدیل می شود، گفت: بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر در پردیس ساکن خواهند شد، که نیاز به مدیریت هوشمندانه ای دارد، اما خوشبختانه زیرساخت های لازم برای این جمعیت پیش بینی شده است، پردیس ۲ بخش جدید در شهر پردیس و بخش قدیمی در منطقه بومهن دارد، که باید برای رفع ایرادات و مشکلات مسکن مهر و زیرساخت ها تلاش بیشتری صورت بگیرد.

حقیقی افزود: باید با پیگیری بیشتر و دریافت اعتبار از دولت به فراهم کردن زیرساخت ها و تکمیل و ساخت مسکن مهر بپردازیم.

وی از هماهنگی مجموعه اجرایی پردیس با نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در مباحث مسکن مهر و فاضلاب این مسکن، فراهم کردن زیرساخت های آموزشی و امنیتی، فرهنگی و رفاهی و حمل و نقل عمومی از ظرفیت نمایندگان و مسئولان استانی بهره بگیریم، وضعیت فعلی حمل و نقل از پردیس به تهران پاسخگوی جمعیت ۷۰۰ هزار نفری این شهرستان نیست و این شهرستان به طور جدی نیاز به مترو دارد، در خصوص فاضلاب پردیس نیز توافقاتی با وزارت نیرو انجام داده ایم.

رتبه شهرستانی پردیس پاسخگوی نیاز جمعیتی این شهرستان نیست

نماینده عالی دولت در شهرستان پردیس در بخش دیگری از سخنان خود به انجام اقدامات شهر جدید جاجرود خبر داد و گفت: ۹۰ درصد کارهای قانونی شهر جدید جاجرود انجام شده و در حال حاضر در وزارت کشور است، متاسفانه پردیس فاقد بخش مرکزی است، که پیگیری های لازم برای ایجاد بخش مرکزی پردیس نیز انجام شده است.

حقیقی رتبه پایین پردیس را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این رتبه پایین سبب دریافت اعتبارات کمی شده است، پردیس با توجه به جمعیت فعلی و آینده نیاز به قرار گرفتن در رتبه های درجه یک دارد.

وی به استقرار واحدهای صنعتی در ۵ نقطه پردیس اشاره کرد و گفت: این واحدها یک حالت بی هویتی دارند، نه شهرک صنعتی هستند و نه لکه صنعتی و از این نظر از برخورداری از یک سری امتیازات و تخفیفات محروم هستند، که در حال پیگیری برای ایجاد هویت قانونی برای واحدهای صنعتی هستیم.

سرپرست فرمانداری پردیس از برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: یکی از معضلات امروز جامعه ما بیکاری است و برای رفع بیکاری باید بخش خصوصی و تولیدکنندگان تقویت شود، باید از سرمایه گذار حمایت کنیم و معضلات آن ها را رفع کنیم، تا برای جوانان ایجاد اشتغال شود.

حقیقی با بیان این که اقدامات مخصوص بانوان و جوانان در پردیس در حد قابل قبول انجام نشده است، گفت: قطعا از جوانان و بانوان در مجموعه اداری پردیس استفاده خواهیم کرد، باید برای جوانان و بانوان برنامه ریزی ویژه کنیم، تا از آسیب های اجتماعی کاسته شود.