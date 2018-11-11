در ۳۰ ماه باقیمانده باید عمل شود، نه برنامه ریزی مجدد انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا فرارسیدن ایام ربیع الاول و هجرت پیامبراکرم (ص) به مدینه را گرامی داشت و گفت : ربیع ماه شادمانی اهل بیت است و با توجه به نیاز جامعه به شادی و نشاط بایستی به ترویج فرهنگ شادمانی در جامعه توجه کرد.



وی ادامه داد:یکی از مبانی اصلی ترویج فرهنگ عزاداری در جامعه ما، روایت «یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزنا» است اما در همین حدیث نیز شادی و تفریح و نشاط بر عزاداری و غم مقدم شده است. متاسفانه جریانهای افراطی فرهنگی به گونه ای دین را روایت می کنند که بایست فضای جامعه توأم با غم، عزاداری و ناراحتی باشد، در حالیکه اخلاق نبوی و خلق علوی مبتنی بر نشاط، شوخ طبعی و روحیه سازی بوده است اما از این الگو ما فاصله زیادی گرفته ایم. یکی از دلایلی که بعضی از مسلمانان افراطی با انتصاب امیرمؤمنان (ع) به خلافت بلافصل پیامبر مخالفت می کردند، روحیه شوخ طبعی علی علیه السلام بوده است.



هاشمی اضافه کرد: امروز شاهد هستیم جریاناتی، با توسعه ایام عزاداری، دهه های جدید می سازند و یک روز عزا را به دهه و ماه عزاداری تبدیل می کنند و در مقابل به بهانه های مختلف از روزهای شادی ونشاط جامعه می کاهند. این افراط موجب ایجاد بهانه برای دشمنان شیعه در جهان جهت متهم کردن و تخریب شیعیان به غلو می گردد.



رئیس شورای شهر تهران گفت: مدیریت شهری بایست برای ایجاد فضای مناسب روحی و روانی شهروندان، برنامه جامعی را جهت اوقات فراغت، تفریح و سرگرمی و نشاط اجتماعی به خصوص برای نسل جوان در قالب برنامه سوم طراحی کند و از زیرساختهای مناسب فرهنگی شهرداری تهران و سرمایه بزرگ انسانی هنری، ورزشی و فرهنگی کلانشهر تهران جهت ارتقاء نشاط اجتماعی و بهبود سرمایه های فرهنگی و هنری استفاده کند.



وی اضافه کرد: دستور جلسه امروز، ارائه برنامه ۵ گزینه نهایی تصدی شهرداری تهران است که ابتدا بایست از همه گزینه های مطرح شده به جهت همکاری با شورای اسلامی شهر تهران و حسن نیت تقدیر کرده و از اصحاب رسانه و کارشناسان درخواست کنم که همانند دو دور پیشین فرایند انتخاب شهردار تهران را با جدیت دنبال و نظرات کارشناسی خود را همراه اطلاعات مورد نیاز شهروندان منتشر کنند.



رئیس شورای شهر تهران گفت: نکته ای که در مورد ارائه برنامه شهرداران عرض می کنم توجه به محدودیتهای زمانی پیش رو است، ما تنها دو سال ونیم یعنی قریب به سی ماه تا انتخابات دوره ششم شورای شهر تهران فاصله داریم و این زمان، دیگر فرصتی برای آشنایی و برنامه ریزی مستقل و مجزا برای مدیریت شهری باقی نگذاشته است.



هاشمی با اشاره به این که شهروندان تهرانی، به حق از مدیریت شهری انتظار دارند با توجه به فرصتهای صرف شده به دلیل تغییر مکرر در شهرداری تهران که خارج از اراده و تمایل شورای اسلامی شهر تهران بوده است، از این زمان محدود باقیمانده جهت عمل کردن وحل مسائل ومعضلات استفاده کنند، گفت : با توجه به تدوین برنامه سوم شهرداری تهران، مسائل و معضلات و اولویتهای شهر و خواست شهروندان مشخص است. بنابر نظرسنجی های علمی صورت گرفته آلودگی هوا و ترافیک مهمترین معضلات شهر تهران است و تنها راه حل پایدار آن توسعه سیستم حمل ونقل عمومی انبوه بر می باشد.



به گفته وی، کاهش هزینه های اداره شهر و بهبود خدمات ارائه شده نیز مهمترین مسئله داخلی شهرداری تهران است که هر یک از کاندیداهای شهرداری که بتواند اکثریت رای اعضای شورای شهر را بدست آورد، بایست این دو مسئله مهم را در دستور کار خود قرار دهد.