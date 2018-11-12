غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز ۲۱ آبان ماه شورا عنوان کرد: در جلسه امروز مقرر شد فیلم سینمایی «وای آمپول» به کارگردانی علیرضا محمودزاده از چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه به سرگروهی سینما ماندانا اکران شود همچنین در این جلسه قرارداد فیلم سینمایی «بی‌نامی» ساخته علیرضا صمدی در سرگروه ایران بعد از نمایش فیلم «خانم یایا» ساخته عبدالرضا کاهانی به ثبت رسید.

وی عنوان کرد: قرارداد «دزد و پری» ساخته حسین قناعت بعد از فیلم «بی‌نامی» ساخته علیرضا صمدی و «تخته گاز» به کارگردانی محمد آهنگرانی در سرگروه ایران ثبت شد و قرارداد «کلمبوس» به کارگردانی هاتف علیمردانی در گروه سینمایی کورش برای اکران پس از فیلم «لس‌آنجلس ـ تهران» به کارگردانی و تهیه کنندگی تینا پاکروان به ثبت رسید.

سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره اجرای مصوبه شورایعالی اکران در حمایت از فیلم‌های کودک و نوجوان گفت: طبق همین مصوبه قرار است فیلم سینمایی «وای آمپول» در گروه ماندانا اکران شود همچنین قرارداد فیلم سینمایی «پاستاریونی» به کارگردانی سهیل موفق و تهیه کنندگی بیتا منصوری در گروه استقلال ثبت شده است. گروه های سینمایی دیگر همچون گروه زندگی که تاکنون فیلم کودک اکران نکرده اند باید قراردادهای خود را برای همین منظور بیاورند.

فرجی در پایان درباره تعیین تکلیف آثار سینماهایی که میزبان جشنواره ها می شوند، اظهار کرد: این سینماها اگر سالنی دارند در ایام برگزاری جشنواره هم می توانند به اکران فیلم ها ادامه بدهند در غیر این صورت با توافق تهیه کننده، سینمادار و پخش کننده می توانند اکران را در آن سینماها متوقف و پس از اتمام برگزاری جشنواره هفته های نمایش خود را محاسبه و طبق آن عمل کنند.