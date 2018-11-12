فرانسه: فایل صوتی قتل خاشقجی دست ما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه می‌گوید تا آنجا که مطلع است، فرانسه فایل صوتی که به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی مربوط است؛ در اختیار ندارد.

این اظهارات مغایر با گفته‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است که در مصاحبه روز شنبه خود از به‌اشتراک گذاشتن این اسناد با آلمان، انگلیس و آلمان خبر داده بود.

لودریان در پاسخ به این سوال که آیا اردوغان دروغگو است؛ گفت: منظور این است که وی در این شرایط وارد بازی سیاسی شده است.

خاشقجی روز ۲ اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. اما تاکنون جسد وی پیدا نشده و ریاض نیز با امتناع از معرفی فردی که دستور قتل را صادر کرده، از همکاری در این پرونده امتناع می‌کند.