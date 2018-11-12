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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

فرانسه: فایل صوتی قتل خاشقجی دست ما نیست

فرانسه: فایل صوتی قتل خاشقجی دست ما نیست

وزیر خارجه فرانسه می‎گوید این کشور فایل صوتی قتل روزنامه‎نگار سعودی را در اختیار ندارد و احتمال می‌‏دهد رئیس جمهوری ترکیه با طرح چنین ادعایی وارد یک بازی سیاسی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه می‌گوید تا آنجا که مطلع است، فرانسه فایل صوتی که به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی مربوط است؛ در اختیار ندارد.

این اظهارات مغایر با گفته‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است که در مصاحبه روز شنبه خود از به‌اشتراک گذاشتن این اسناد با آلمان، انگلیس و آلمان خبر داده بود.

لودریان در پاسخ به این سوال که آیا اردوغان دروغگو است؛ گفت: منظور این است که وی در این شرایط وارد بازی سیاسی شده است.

خاشقجی روز ۲ اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. اما تاکنون جسد وی پیدا نشده و ریاض نیز با امتناع از معرفی فردی که دستور قتل را صادر کرده، از همکاری در این پرونده امتناع می‌کند.       

کد مطلب 4456264
مریم خرمایی

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