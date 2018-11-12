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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

لیگ دوچرخه سواری کراس کانتری آقایان کشور در اراک پایان یافت

لیگ دوچرخه سواری کراس کانتری آقایان کشور در اراک پایان یافت

اراک- مرحله سوم و نهایی لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور رشته کراس کانتری با معرفی نفرات برتر در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان آقایان کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در رشته کراس کانتری با شرکت ۳۹ ورزشکار در قالب ۱۹ تیم در پیست دوچرخه سواری کوهستان منطقه گردشگری گردوی اراک روز دوشنبه پیگیری شد.

بر اساس این گزارش، در نهایت در رده سنی جوانان، محمد حسین اسکندری از هیات دوچرخه سواری قم به عنوان قهرمان این دوره از رقابت ها شناخته شد، علیرضا جباری از باشگاه شهر بهشت به نایب قهرمانی دست یافت و مصطفی حسین زاده از منطقه آزاد انزلی در جایگاه سوم قرار گرفت.

طبق گزارش مهر، در رده سنی بزرگسالان هم پرویز مردانی از اسکات ایران در سکوی نخست ایستاد، محمد پور شریف از اسکات ایران در جایگاه دوم قرار گرفت و فراز شکری از جانیت ایران به مقام سوم دست یافت.

گفتنی است، مرحله سوم و نهایی مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان رشته کراس کانتری بانوان کشور، فردا در پیست دوچرخه سواری کوهستان منطقه گردشگری گردوی اراک آغاز می شود.

کد مطلب 4456431

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