انتخاب سومین شهردار تهران در دستور کار شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا سه شنبه ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۷ یکصدمین جلسه شورای شهر تهران از ساعت ۹ الی ۱۱ برگزار می شود.

انتخاب سومین شهردار تهران در دور پنجم شورای اسلامی شهر تهران نخستین دستور این جلسه شورای شهر است که مورد رای و نظر اعضای شورا قرار می گیرد.

یک فوریت بررسی لایحه «اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران» دیگر دستور این جلسه شورا خواهد بود همچنین لایحه "اعطای مجوز به شهرداری جهت پرداخت و تسویه جرائم آرا ریالی صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مربوط به پرونده های ریز دانه" مورد بررسی قرار می گیرد.

در ادامه تعیین نرخ جدید بازدید از باغ پرندگان در قالب لایحه اصلاحی به صحن شورا می آید و همچنین در این جلسه تعیین نرخ عوارض حفظ و گسترش باغات شهر تهران نیز در قالب لایحه اصلاحی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

همچنین در این جلسه موضوع تشخیص باغ بودن ۴ ملک ثبتی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار دارد.

بررسی لایحه " آیین نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک شهر " و نیز بررسی لایحه شناسنامه تک باغات و اراضی مشجر در دستور کار جلسه آتی شورا قرار دارد.