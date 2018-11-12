مواضع تروریستها در حومه ادلب و حماه زیر آتش سنگین ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه به نقض مکرر توافق منطقه کاهش تنش و هدف قرار گرفتن مواضعش در شهرکهای جرجناز، التمانع، الخوین، ام جلال، اسکیک و ترعی در حومه جنوبی شرقی ادلب واکنش نشان داد و مواضع گروههای مسلح را زیر آتش سنگین قرار داد.

ارتش سوریه مواضع گروههای مسلح و تروریستی را در شهر اللطمانه و اراضی کشاورزی در شهر مورک در حومه شمالی حماه هدف قرار داد و این در واکنش به نقض منطقه کاهش تنش و حمله این گروهها به مواضع ارتش سوریه در آکادمی نظامی در غرب شهر حلب بود.

این در حالی است که سرتیپ مرعی حمدان کارشناس نظامی سوری با اشاره به ادامه تحرکات جبهه النصره ضد ارتش سوریه آنرا به منزله سرعت بخشیدن به پایان گروههای تروریستی در ادلب دانست.

وی افزود: جبهه النصره که بر ۷۰ درصد از شهرها و روستاهای ادلب سیطره دارد به تحرکات خود ضد ارتش سوریه افزوده است و ارتش سوریه حق دارد که واکنش نشان دهد.

این کارشناس نظامی گفت: ارتش سوریه به توافق مناطق کاهش تنش پایبند است اما تا ابد به این شکل نخواهد بود. ارتش سوریه با قدرت به هرگونه حمله ای به مواضعش پاسخ می دهد و خسارات و تلفات سنگینی به آنها وارد می کند اما این وضع دفاعی نباید تا ابد ادامه داشته باشد و باید گامی رو به جلو برداشته شود و ادلب از تروریستها بازپس گرفته شود.

سرتیپ مرعی حمدان تاکید کرد: با توجه به اینکه جبهه النصره در راستای اقدامات علیه ارتش های روسیه و سوریه حرکت خواهد کرد و از این رو مجالی برای توافق آتش بس یا خلع سلاح در کار نخواهد بود و غلبه بر جبهه النصره حتمی خواهد بود.