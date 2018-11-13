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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۱

ویژه کاربران آی او اس؛

کنترل خودروهای برقی با فرمان های صوتی

کنترل خودروهای برقی با فرمان های صوتی

شرکت فولکس واگن روابط خود را با شرکت اپل بیشتر و اپلیکیشن تازه ای را برای کنترل صوتی خودروهای برقی تولیدی خود عرضه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این اپلیکیشن VW Car-Net  نام دارد و کاربران سیستم عامل آی او اس می توانند با فعال کردن برنامه دستیار صوتی سیری و استفاده از اپلیکیشن یادشده با صدایشان خودرو را قفل کرده یا قفل آن را باز کنند، مسافت پیموده شده و میزان سوخت مصرف شده و شارژ باقی مانده را دریابند یا پیام های هشدار را فعال کنند.

همچنین بدین وسیله می توان از سیری برای آغاز فرایند شارژ خودروی برقی و متوقف کردن آن هم استفاده کرد، تنظیم دمای داخل خودرو و اعلام موقعیت مکانی اتومبیل هم از جمله دیگر قابلیت های این خدمات صوتی است.

استفاده از این اپلیکیشن مستلزم پرداخت حق اشتراک ماهانه است و با استفاده از آن می توان موقعیت مکانی هر خودرو را شناسایی کرد و برخی امکانات آن را از راه دور فعال کرد. به عنوان مثال افرادی که در نقاط سردسیر زندگی می کنند می توانند با فرمان صوتی از طریق سیری و در زمانی که هنوز در منزلشان هستند بخاری خودرو را روشن کنند تا زمانی که سوار آن می شوند فضای داخل خودرو به طور کامل گرم شده باشد. این خدمات تنها با نسخه ۱۲ سیستم عامل آی او اس سازگاری دارد.

کد مطلب 4456903

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