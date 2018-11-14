۸ مدرسه در کرمانشاه توسط همراه اول ساخته می شود

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سال گذشته بدنبال زلزله کرمانشاه جمعی از مدیران همراه اول با حضور در مناطق زلزله زده اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار دادند. در همین جهت و در راستای مسؤولیت اجتماعی و سهیم شدن در امر خداپسندانه مدرسه سازی و بازسازی مدارس، هیأت مدیره همراه اول با اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به بازسازی مدارس زلزله زده کرمانشاه موافقت کرد.

بنا به این گزارش مراحل ساخت ۸ مدرسه در استان کرمانشاه از محل این بودجه و زیر نظر سازمان نوسازی مدارس آغاز شده که شامل ۴ مدرسه در ثلاث باباجانی، یک مدرسه در روانسر، یک مدرسه در سرپل ذهاب، یک مدرسه در گیلانغرب و یک مدرسه در دالاهو، می شود.

پیش از این و در جهت جلب مشارکت های مردمی در این اقدام خیر، همراه اول در مراسم جشن ۲۴ سالگی خود که ۱۷ مرداد ماه سال جاری همزمان با روز خبرنگار برگزار شد، از کمپین «مثل اول» برای بازسازی مدارس مناطق محروم کشور رونمایی کرد که طی آن همراه اول با امضای تفاهم نامه ای با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سامانه #۲۴* را برای کمک‌های مستقیم مردمی راه اندازی کرد. این کمپین که قرار بود تنها تا جشن عاطفه‌ها ادامه داشته باشد، به دلیل استقبال مردم تمدید شده است.

همچنین اپراتور اول در سامانه #۲۴* سرویس جدیدی اضافه کرده تا مشترکینی که قصد کمک مستمر دارند، بتوانند با عضویت در این سرویس به صورت روزانه هم کمک‌های خود را در جهت نوسازی و بازسازی مدارس محروم واریز کنند.