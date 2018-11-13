فرهاد خلیل مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۵۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه های چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: ۵۲ کتابخانه در چهارمحال و بختیاری فعال است.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر ۴۳ کتابخانه در شهرها و ۹ کتابخانه در روستاهای چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: ۱۳ کتابخانه در چهارمحال و بختیاری به صورت مشارکتی فعالیت می کنند.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت خیران برای توسعه کتابخانه های ضروری است، بیان کرد: ارتقای بخش کتابخانه های چهارمحال و بختیاری نیازمند حمایت خیران دارد.