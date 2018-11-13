ایجاد ظرفیت مهندسی از دستاوردهای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام در سطح ۲۹۵ هزار هکتار اظهار کرد: در خوزستان نمک زمین، غلیایی بودن اراضی و افزایش میزان تبخیر آب باعث کاهش بهره وری محصولات می شد و در مقاطعی حتی در سوسنگرد و دشت آزادگان ای. سی خاک به ۸۰ هزار رسیده بود که کشاورزان برای افزایش بهره وری نسبت به تزریق آب با فشار بالا اقدام کردند تا شاید کمی محصول برداشت کنند.

وی افزود: در گذشته ۱.۲ تُن گندم در هکتار برداشت می شد که امروز با بهره برداری فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری به دو تُن رسیده و در بعضی مناطق این برداشت به ۶ تُن هم رسیده است.

حجتی با اشاره به حفظ خاک و بهره وری های اقتصادی در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری ادامه داد: بومی سازی در این طرح و هم رکوردهای عملیات پنج گانه شامل زهکشی روباز، کانال آبرسانی، تجهیز و نوسازی و همچنین ایجاد ظرفیت مهندسی در کشور از دیگر خروجی های خوب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به معضل ریزگردها در خوزستان بیان کرد: آبرسانی به مناطق با تعریف عملیات مهندسی و طراحی و اجرای کانال ۴۷ کیلومتری یکی از مهمترین کارهایی بود که در کوتاهترین مدت انجام شد.

وی با بیان اینکه انجام ۲۰ هزار هکتار نهال کاری در خوزستان کار بزرگی است که در زمان کوتاهی انجام شده عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته مرطوب سازی نهال های کاشته شده است؛ کانون فوق بحرانی که در ماهشهر وجود داشته را نیز با آبرسانی به کانال شریفه مرطوب سازی می کنیم.

حجتی یادآور شد: برای اجرایی شدن طرح ها با مشکلات بسیاری مواجه بودیم که از آن جمله می توان به وجود معارضان اشاره کرد؛ با این حال مردم در زمینه یکپارچه سازی و حتی نهال کاری همکاری بسیار خوبی داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مردمی که از اراضی برای چرای دام خود استفاده می کردند، ابتدا با نهال کاری مخالفت ولی بعد با جهاد کشاورزی همکاری خیلی خوبی داشتند.