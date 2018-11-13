احیای تپه خاموشان و شهر زیر زمینی اردستان نیازمند مساعدت مسئولان

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از شهرهای زیر زمینی سطح کشور به خصوص منطقه شمال استان اصفهان به عنوان راه های زیر زمینی و پدافند غیر عامل استفاده می شده است.

وی افزود: این نوع استفاده نشان از تمدن ایرانی ها دارد به نوعی که در دو هزارسال پیش پدافند غیر عامل را مورد توجه قرار می داده اند.

شهردار اردستان گفت: میراث فرهنگی کشور بالاخص اصفهان به دلیل تعدد اموال تاریخی که سازمان میراث فرهنگی وظیفه حفاظت از آنها را برعهده دارد از بعضی مکان ها همچون تپه خاموشان و شهر زیر زمینی اردستان غافل شده است.

یکی از بزرگترین شهرهای زیر زمینی ایران در اردستان ساخته شده است

حیدری با بیان اینکه اردستان هم دارای راه های زیر زمینی به طول چهار کیلومتر است که به دوره قبل از ساسانیان می رسد ولی میراث فرهنگی مصر است تا اعلام کند که وجود ندارد، تصریح کرد: اعلام می کنم یکی از بزرگترین شهرهای زیر زمینی ایران در اردستان بوده و نزدیکی جاده ابریشم و تمدن چند هزار ساله اردستان نشان می دهد یک شهر آباد در این منطقه در هزاران سال قبل وجود داشته است.

وی تاکید کرد: وجود مسجد جامع اردستان و قنات دو طبقه مون اردستان نشان می دهد که این جا یک شهر آباد وجود داشته که به یقین مورد تعرض مهاجمان قرار می گرفته است و بر این اساس راه های زیر زمینی در آن ساخته شده است.

شهردار اردستان بیان کرد: تپه خاموشان در اردستان سابقه دو هزار و ۵۰۰ ساله اردستان را نشان می دهد اما میراث فرهنگی حاضر به کاوش در آن نیست ،شاید به خاطر نبود اعتبارات و زیاد بودن مکان های میراثی است که حاضر به حذف اسم این مکان ها هستند.

حیدری همچنین تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی اصفهان گویی شمال استان اصفهان را فراموش کرده است، چندی پیش برای شهرهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز یک دبیری مستقل را به عنوان میراث فرهنگی شمال استان قرار دادند که اگر بخواهند شمال را مد نظر قرار بدهند باید اردستان و نائین را هم جزو آن قرار دهند تا شناسایی بهتری بر روی اماکن انجام شود.

تعدد بناهای میراثی در استان اصفهان موجب غفلت از بناهای تاریخی اردستان شده است

وی با بیان اینکه قسمت باستان شناسی دانشگاه کاشان آثار شهر زیر زمینی اردستان را قبلا برای تحقیق و تفحص دریافت کرده اما هیچ وقت پیگیری درستی در این ارتباط انجام نشده است، تصریح کرد: به خاطر تعدد بناهای میراث در استان اصفهان بسیاری از بناهای اردستان مورد بی توجهی میراث فرهنگی استان قرار گرفته است.

شهردار اردستان با بیان اینکه با توجه به گزارشات مردمی راه های زیر زمینی و ورودی آن حتی در بعضی از منازل وجود دارد اما به دلیل عدم همکاری میراث فرهنگی استان از آن چشم پوشی شده است، گفت: اگر امروز ما به داد این بناها نرسی با توجه به تخریب ها و عبور فاضلاب ها مسیر آنها منقطع خواهد شد و آثاری از آن باقی نخواهد ماند، مصر هستم تا بگویم میراث فرهنگی استان احساس کند فرزندی بنام اردستان هم وجود دارد.

حیدری اعلام کرد: تپه خاموشان و گورهای خمره ای که در اردستان بنام تپه قدوسان وجود دارد در یزد هم موجود است که اگر روی آن کار شود، گردشگری به عنوان یک صنعت در اردستان متحول شده و رونق خواهد گرفت.

مهاجرت معکوس در اردستان در گرو پیشرفت اقتصاد گردشگری است

وی با بیان اینکه اگر اقتصاد گردشگری در شهر اردستان پیشرفت کند مردم از ثمرات آن بهره خواهند برد و شهرداری هم با توجه به خدمات دهی و دریافت عوارض ذی نفع خواهد بود، ابراز داشت: اگر به گردشگری اردستان از باب اقتصادی نگاه کنیم مهاجرت ها در اردستان معکوس خواهد شد و مردم به شهرشان باز خواهند گشت.

شهردار اردستان با بیان اینکه توسعه بافت های قدیمی موجب اشتغال خواهد شد، گفت: با شکل گیری محور گردشگری از مسجد جامع تا امامزاده اسماعیل(ع) گردشگری نیز رونق خواهد گرفت، میراث فرهنگی استان باید مقداری از ردیف های بودجه ای را برای اماکن اردستان قرار داده و توجه بیشتری به آن داشته باشد.