به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه دوازدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی پنجشنبه ۲۴ آبان ماه در فرهنگ‌سرای اندیشه برگزار می‌شود.

محمد میثم میثمی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۷ و رییس فرهنگ‌سرای اندیشه در خصوص برپایی دوازدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی گفت: امسال بیش از هشت هزار نفر متقاضی از مدارس شهر تهران در آیین نوگلان حسینی شرکت کردند که حدود ۶۰۰ نفر از آنها به مرحله استانی راه پیدا کردند.

وی افزود: در مرحله استانی که با داوری کانون مداحان و شاعران آیینی کل کشور برگزار شد، طبق ارزشیابی به عمل آمده از بین ۶۰۰ شرکت کننده، ۱۰ نفر از هر مقطع به مرحله نهایی راه پیدا کرده و در نهایت در مرحله نهایی نفرات برگزیده مشخص شدند.

میثمی اضافه کرد: شاخصه‌های اصلی دوازدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی همچون سال‌های گذشته، بهره‌مندی از صوت خوش و متعارف، مقتل خوانی، شعر، حسن اجرا، صوت و لحن، ظاهر و پوشش، دعا و حسن ختام بود.

میثمی اعلام کرد: ویژه برنامه نوگلان حسینی با شناسایی استعدادهای بالقوه مداحان نوجوان، تشویق و ترغیب نوجوانان خادم اهل بیت(ع) و پرورش مداحان طراز انقلاب اسلامی برگزار شد.

رییس فرهنگ سرای اندیشه درباره برگزاری آیین اختتامیه گفت: آیین اختتامیه نوگلان حسینی روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۹ صبح در آمفی‌تئاتر فرهنگ‌سرای اندیشه با حضور مقامات عالی وزارت آموزش و پرورش، جمعی از پیرغلامان و مداحان اهل بیت(علیهم السلام) و دانش آموزان مداح شهر تهران برگزار می‌شود و به نفرات اول هر مقطع علاوه بر تندیس ویژه، لوح تقدیر، مبلغ پنج میلیون ریال هدیه نقدی، نفرات دوم هر مقطع علاوه بر تندیس و لوح تقدیر مبلغ سه میلیون ریال هدیه نقدی و نفرات سوم هر مقطع علاوه بر تندیس و لوح تقدیر مبلغ دو میلیون ریال هدیه نقدی تعلق می‌گیرد. همچنین هدایای معنوی دیگری همچون تربت امام حسین(ع) و نگین انگشتری از سنگ مرمر حرم مطهر سیدالشهداء از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

میثمی افزود: به رسم ادوار گذشته قرار است در آیین اختتامیه علاوه بر تجلیل از نوگلان حسینی، از حاج اکبر کاظمی و حاج غلامرضا سازگار دو تن از پیرغلامان سیدالشهدا(ع) تجلیل به عمل آید.

دوازدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی به همت فرهنگ‌سرای اندیشه و با مشارکت سازمان دانش آموزی شهر تهران، کانون مداحان و شاعران آیینی کل کشور و اتحادیه انجمن های اسلامی برگزار شده است.

داوری مرحله نهایی دوازدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی بر عهده حاج مرتضی طاهری، حاج مصطفی خورسندی و کربلایی رحمان نوازنی بوده است.

علاقمندان برای شرکت در آیین تجلیل از برترین نوگلان حسینی می‌توانند به فرهنگ‌سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی(اندیشه) مراجعه کنند.