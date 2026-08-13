قم و حرم مطهر اخت الرضا(ع) در سوگ شهادت امام هشتم شیعیان

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز ماه صفر و سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) شهر مقدس قم از ساعات گذشته در سوگ هشتمین پیشوای شیعیان سیاهپوش شده است و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) نیز به عنوان میعادگاه دلدادگان خاندان عصمت و طهارت(ع) شاهد حضور گسترده عزاداران و زائران است.
فضای حرم مطهر بانوی کرامت در آخرین روز ماه صفر حال و هوایی متفاوت دارد و پارچهنوشتهها و کتیبههای ویژه سوگواری امام رضا(ع) در بخشهای مختلف صحنها و ایوانهای حرم مطهر نصب شده است و جلوهای از اندوه و ارادت مردم به ساحت امام هشتم(ع) را به نمایش گذاشته است.
از شب گذشته نیز مردم قم و زائران با حضور در حرم حضرت معصومه(س) به مقام شامخ امام رضا(ع) عرض تسلیت کردهاند و در این میان، پیوند عاطفی میان حرم خواهر و برادر، فضای معنوی ویژهای به آیینهای عزاداری در شهر قم بخشیده است.
دستههای عزاداری و هیئتهای مذهبی نیز مطابق برنامههای پیشبینیشده، از مسیرهای مختلف به سمت میدان آستانه و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت کردند و با سینهزنی و نوحهخوانی، در سوگ شهادت امام رضا(ع) به عزاداری پرداختند.
در مسیر حرکت هیئتهای مذهبی، زائران و مسافران نیز در کنار مردم قم حضور یافتند و با همراهی دستههای عزاداری، در سوگ امام هشتم(ع) به سینهزنی و عزاداری پرداختند تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) در این روز ماتم، شاهد حضور پرشور ارادتمندان خاندان اهلبیت(ع) باشد.
خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) نیز صبح امروز با برگزاری آیین سنتی دسته عزاداری خادمان، از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حرکت کردند و در مسیر با نوای مرثیه و عزاداری، شهادت امام رضا(ع) را به کریمه اهلبیت(س) تسلیت گفتند.
این دسته عزاداری پس از رسیدن به حرم مطهر در صحن امام رضا(ع) به سوگواری پرداخت و خادمان آستان مقدس حضرت معصومه(س) در فضایی آکنده از حزن و اندوه، به مقام امام علی بن موسی الرضا(ع) عرض ارادت کردند.
همزمان با حرم مطهر، مساجد، تکایا و حسینیههای قم نیز در آخرین روز ماه صفر میزبان مجالس سوگواری امام هشتم(ع) بودند و برنامههای عزاداری با حضور مردم و ارادتمندان اهلبیت(ع) برگزار شد.
بیوت مراجع عظام تقلید نیز در این ایام شاهد برگزاری برنامههای عزاداری و سوگواری پایان ماه صفر بود و مردم متدین قم با حضور در این مجالس، ارادت خود را به ساحت امام رضا(ع) و خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز کردند.
در مسجد مقدس جمکران نیز از شب گذشته و امروز مجالس عزاداری و نوحهخوانی برپا شد و سخنرانان و مداحان اهلبیت(ع) با بیان فضائل و مناقب امام علی بن موسی الرضا(ع) و مرثیهسرایی، یاد و نام هشتمین امام شیعیان را گرامی داشتند.
سوگواری مردم قم در سالروز شهادت امام رضا(ع) در حالی در بخشهای مختلف شهر ادامه یافت که حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به عنوان محور اصلی این آیینها، میزبان خیل عزاداران و زائرانی بود که برای عرض تسلیت به محضر کریمه اهلبیت(س) و زیارت این بانوی بزرگوار به حرم مطهر آمده بودند.
شهر مقدس قم در واپسین روز ماه صفر، در کنار حرم مطهر حضرت معصومه(س)، یکپارچه در سوگ امام رضا(ع) نشست و مردم، خادمان، هیئتهای مذهبی و زائران با حضور در آیینهای عزاداری، ارادت خود را به ساحت خاندان پیامبر اکرم(ص) به نمایش گذاشتند.
قم- همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و در واپسین روز ماه صفر، شهر مقدس قم یکپارچه رنگ ماتم گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز ماه صفر و سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) شهر مقدس قم از ساعات گذشته در سوگ هشتمین پیشوای شیعیان سیاهپوش شده است و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) نیز به عنوان میعادگاه دلدادگان خاندان عصمت و طهارت(ع) شاهد حضور گسترده عزاداران و زائران است.
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