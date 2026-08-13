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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

هندیجان آلوده‌ترین هوای خوزستان را ثبت کرد

هندیجان آلوده‌ترین هوای خوزستان را ثبت کرد

اهواز - داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد: هندیجان با شاخص ۱۶۹ در وضعیت قرمز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای هندیجان امروز به ۱۶۹ AQI رسید تا این شهرستان در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گیرد و آلوده‌ترین هوای خوزستان را ثبت کند.

بر پایه این داده‌ها، خرمشهر با شاخص ۱۳۱، اندیمشک ۱۲۸، بهبهان ۱۲۴، دشت آزادگان ۱۲۰، شوش ۱۱۴، شوشتر ۱۰۹، آبادان ۱۰۸ و اهواز ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

همچنین کیفیت هوا در رامهرمز، ماهشهر، اندیکا، دهدز، شادگان، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هویزه قابل قبول اعلام شده است.

بر اساس استاندارد شاخص کیفیت هوا، کودکان، سالمندان و بیماران قلبی‌ـ‌ریوی در شرایط ناسالم باید از فعالیت طولانی یا سنگین در فضای باز پرهیز کنند. سایر شهروندان نیز لازم است میزان فعالیت خود در فضای باز را کاهش دهند.

کد مطلب 6915564

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