به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای هندیجان امروز به ۱۶۹ AQI رسید تا این شهرستان در وضعیت ناسالم برای همه گروههای سنی قرار گیرد و آلودهترین هوای خوزستان را ثبت کند.
بر پایه این دادهها، خرمشهر با شاخص ۱۳۱، اندیمشک ۱۲۸، بهبهان ۱۲۴، دشت آزادگان ۱۲۰، شوش ۱۱۴، شوشتر ۱۰۹، آبادان ۱۰۸ و اهواز ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.
همچنین کیفیت هوا در رامهرمز، ماهشهر، اندیکا، دهدز، شادگان، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هویزه قابل قبول اعلام شده است.
بر اساس استاندارد شاخص کیفیت هوا، کودکان، سالمندان و بیماران قلبیـریوی در شرایط ناسالم باید از فعالیت طولانی یا سنگین در فضای باز پرهیز کنند. سایر شهروندان نیز لازم است میزان فعالیت خود در فضای باز را کاهش دهند.
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