تأکید پاکستان بر ضرورت کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه پاکستان بار دیگر بر اهمیت کاهش تنش در خاورمیانه تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، «اسحاق دار» در نشست خبری با همتای نروژی خود ضمن تأکید بر ضرورت کاهش تنش در منطقه، گفتگوهای بیشتر را برای تحقق این هدف خواستار شد.

وزیر خارجه پاکستان همچنین «تلاش برای پایان مسالمت آمیز نزاع ها و حل و فصل اختلافات بین المللی بر اساس قوانین» را ضروری دانست.

این موضع‌گیری وزیر خارجه پاکستان در حالی است که سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان بعد از ظهر چهارشنبه وارد مشهد شد و با مقام های ارشد کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

نقوی در دیدار با محسن رضایی دبیر عالی شورای امنیت ملی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دوجانبه و تازه ترین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کرد.