آئین سنتی «عَلَم‌ واچینی» در روستای ماشک تهرانچی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین سنتی علمواچینی با قدمتی بیش از یک قرن صبح پنج شنبه در روستای ماشک تهرانچی برگزار شد.
مراسم با عزاداری وتعویض پرچم سیاه عزاداری و نصب پرچم سبز بر فراز گنبد بقعه سید احمد یمنی آغاز میشود و متولیان بقعه به همراه پیرغلامان و خادمین، پس از برگزاری نماز ظهر و عصر، عَلَم سیاه را از صحن بقعه پایین کشیدند و پس از طواف نمادین عَلَم، پرچم سبز که از پیش آماده شده بود، بر گنبد نصب شد تا تجدید عهد و میثاق با سیره رضوی باشد.
اهالی روستا با آمادگی کامل، ضمن تهیه نذری و لوازم پذیرایی، از زائران و عزاداران اهل بیت (ع) میزبانی کردند.
این مراسم که همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) و به منظور پایان رسمی عزاداری ماههای محرم و صفر برگزار میشود، با حضور گسترده عزاداران، هیئتهای مذهبی و زائرانی از نقاط مختلف استان همراه بود.
مراسم نوحهخوانی مداحان و حضور هیئت های مختلف عزاداری از سراسر استان، جلوهای خاص به این آئین معنوی بخشید.
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