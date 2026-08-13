دمای ۵۰ درجه در راه خوزستان است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: امروز و فردا وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه مورد انتظار است؛ سپس از روز شنبه تا روز دوشنبه، روند افزایش دما و وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان (به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی) پیشبینی میشود.
وی افزود: تداوم جریانات گرم و مرطوب جنوبی تا اواسط روز یکشنبه (بهویژه طی صبحگاه و شامگاه)، موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق ابتدا در سواحل و مناطق جنوبشرقی استان و سپس طی روزهای جمعه و شنبه، علاوه بر تقویت در سواحل و نیمه جنوبی، تا بخشهای مرکزی، شمالی و غربی نیز گسترش مییابد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: روزهای یکشنبه و دوشنبه، سرعت وزش باد در بخشهای شمالغربی، غربی و جنوبی طی ساعاتی از بعدازظهر در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
سبزهزاری با اشاره به وضعیت دمایی شبانهروز گذشته تصریح کرد: شوش با ۵۱ درجه به عنوان گرمترین و ایذه با ۲۳ درجه به عنوان خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند؛ اهواز نیز به بیشینه دمای ۵۰ و کمینه دمای ۲۸.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.
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