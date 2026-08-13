به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی صبح پنجشنبه در مراسم عزاداری خادمیاران رضوی استان گیلان در حرم حضرت فاطمه اخری(س) در رشت، با تأکید بر جایگاه امامت، آن را رکن دین و ایمان و کلید همه احکام الهی دانست و گفت: جامعه بدون امامت دچار وارونگی ارزش‌ها می‌شود.

آیت‌الله رمضانی که در سالروز شهادت امام رضا(ع) سخن می‌گفت، بقاع متبرکه را فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف دینی خواند و تصریح کرد: این بقاع می‌توانند به یکی از مهم‌ترین مراکز معنوی در محله‌ها، شهرها و استان‌ها تبدیل شوند.

وی خطاب به خادمان رضوی نیز افزود: خادمان باید خود را شبیه کسی کنند که به او خدمت می‌کنند؛ بنابراین مظهر رأفت، مهربانی، ایثار و ازخودگذشتگی باشند و رفتار، گفتار و کردارشان با دیگران متفاوت باشد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در ادامه با اشاره به روایات امام رضا(ع)، امامت را «زمام دین، نظام مسلمانان، صلاح دنیا و عزت مؤمنان» برشمرد و تأکید کرد: اگر امام در رأس دین قرار نگیرد، چیزی از نظام دینی باقی نمی‌ماند. وی همچنین گفت: اگر غدیر نبود و امیرالمؤمنین(ع) معرفی نمی‌شد، امروز از اسلام ناب، دفاع از مظلوم و مقاومت خبری نبود.

آیت‌الله رمضانی با تفکیک ولایت از محبت صرف، اظهار کرد: پذیرش ولایت به معنای قرار گرفتن در میدان‌های بزرگ امتحان است و نخست باید معرفت صحیح نسبت به امام به دست آید، سپس در مسیر ولایت صبر و تاب‌آوری داشت. وی با اشاره به عاشورا خاطرنشان کرد: بسیاری از انحرافات تاریخی ناشی از نشناختن درست امام بود و اگر نظام امامت در جامعه به‌درستی جا نیفتد، ارزش‌ها جابه‌جا می‌شوند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) مقاومت را بخشی از اسلام رحمانی دانست و گفت: امروز جهاد و مقاومت در غرب به‌عنوان امری خشن معرفی می‌شود، در حالی که مقاومت در برابر دشمن سلطه‌گر و تحقیرکننده، امری مقدس است. وی با اشاره به تحولات غزه افزود: سازمان‌های بین‌المللی تنها به ابراز نگرانی اکتفا می‌کنند و در برابر جنایت‌های آشکار اقدامی جدی انجام نمی‌دهند، بنابراین نمی‌توان از مقاومت چشم‌پوشی کرد.

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران، گفت: جهان باید ایران اسلامی را به‌عنوان یک قدرت جهانی بپذیرد؛ این اقتدار به برکت نظام امامت شکل گرفته و باید مقدمه‌ای برای ظهور و برقراری عدالت در جهان باشد.

وی در پایان با تأکید بر تقویت تاب‌آوری مردم، تصریح کرد: قدرت شکست‌ناپذیر زمانی شکل می‌گیرد که امت در کنار امام بماند و تاب‌آوری خود را افزایش دهد. هرچه تاب‌آوری مردم بیشتر باشد، پشتوانه محکم‌تری برای رزمندگان و نظام دیپلماسی کشور خواهند بود و نباید در برابر دشمنانی که به قانون پایبند نیستند، خسته شد و عقب نشست.