جشنواره تئاتر فارس با دشواری درحال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرهادی کارگردان شیرازی که تئاتر «گذشتن از گذشته ای که نمی گذرد» را در بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی به صحنه می برد در خصوص روند آماده سازی و چگونگی به اجرا رساندن این نمایش گفت: «گذشتن از گذشته ای که نمی گذرد» در ابتدا و با نیت حضور در جشنواره دانشجویی براساس یک طرح اولیه قصه از پاییز سال ۹۶ شروع شده و با همراهی بازیگران و عوامل تئاتر سعدی طی یک پروسه زمانی تقریبا شش ماهه تولید شد.

وی افزود: البته با توجه این که قصه اصلی و نهایی این تئاتر در طول پروسه تولید بارها بازنویسی و جرح و تعدیل شده، در قیاس با بقیه کارهای تولید شده تئاتر سعدی ببشتر زمان برد؛ در ادامه هم در تابستان ۹۷ در مجموعه هنرشهرآفتاب ۱۲ شب به اجرای عموم درآمد و مجددا به بهانه جشنواره تئاتر استانی، این امکان و افتخار را داریم که این تئاتر را به روی صحنه ببریم.

فرهادی در ادامه، افزود: حضور در جشنواره قطعا می تواند برای هر گروهی ارزشمند و دارای شور و هیجانی باشد که در رقابت با بقیه گروه ها مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد، البته این مسئله در ظاهر این گونه است که روند اجراهای عموم در طی سال را کمی با اختلال همراه کرده، چرا که متاسفانه در اکثر شهرستان ها شاهد این ماجراهستیم که بیشتر گروه های نمایشی، فعالیت شان را معطوف به ایام برگزاری جشنواره می کنند، در حالی که از مفاد اصلی فراخوان جشنواره برگزاری اجرای عموم در طی سال هست.

این کارگردان پرکار شیرازی عنوان کرد: به همین خاطر در بسیاری از ایام می بینیم که سالن های نمایش میزبان هیچ گروه نمایشی نیست؛ شخصا به عنوان یک فعال عرصه تئاتر امیدوارم جشنواره تئاتر استانی در سال های آتی میزبان گروه هایی باشد که تولیداتشان در طول سال اجرا شده باشد، زیرا حداقل مزیتی هم که می تواند داشته باشد، پختگی اجراها برای حضور در جشنواره است.

فرهادی درباره کیفیت بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان فارس گفت: به طور حتم هر گروه و انجمنی که مسئولیت برگزاری جشنواره استانی را عهده دار میشود، به دنبال این است که بتواند به خوبی و به نحو شایسته‌ای جشنواره را برگزار کند.

وی افزود امسال و به دلیل کمبود منابع مالی که متاسفانه در تمام بخش های فرهنگی و حتی اجتماعی کشور به وجود آمده است، جشنواره با شرایط سخت و دشواری نسبت به سال های گذشته درحال برگزاری است.

فرهادی گفت: امیدوارم جشنواره امسال هم که با شور و هیجان همیشگی و با حضور فعالان تئاتری در حال برگزاری هست، بتواند به بالا بردن سطح کیفی تولیدات نمایشی هم کمک بکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره تئاتر فارس از ٢٠ تا ٢٣ آبان ماه با حضور هنرمندان تئاتر استان در شیراز برگزار می شود و اختتامیه آن همراه با آیین گشایش جشنواره تئاتر آیات برپا می‌شود.