به گزارش خبرگزاری مهر، آیین شکرانه خدمت در موکب آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) شب گذشته بهمنظور تجلیل از خادمان این موکب در شبستان نجمه خاتون(س) حرم مطهر برگزار شد.
تولیت حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) در این مراسم با اشاره به اینکه موکب و موکبداری شرایط و الزامات خاص خود را دارد، اظهار کرد: تلقی ما از موکبداری این است که پذیرایی از زائران امام حسین علیهالسلام رسالتی الهی و دینی است که زیباترین، خالصانهترین و هنرمندانهترین نوع پذیرایی را در مواکب عراقی مشاهده میکنیم.
آیتالله سید محمد سعیدی اضافه کرد: بدون هیچ مبالغه و بدون نادیده گرفتن تلاش موکبداران مختلف در مسیر پیادهروی اربعین حسینی باید موکبداری را از عراقیها یاد بگیریم که در جایگاه نخست موکبداری قرار دارند.
وی با بیان اینکه نقش اول میزبانی از زائران اربعین حسینی به عراقیها اختصاص دارد، گفت: ایرانیها و علاقهمندان به اهلبیت(ع) از کشورهای مختلف مکمل حرکت عراقیها هستند.
امام جمعه قم با اشاره به اینکه مواکب ایرانی در ابعاد مختلف باید به نکتههایی نگاه داشته باشند، عنوان کرد: برخی عراقیها اعتقاد دارند که اگر در ایام اربعین حسینی از مهمان امام حسین علیهالسلام پذیرایی نکنند مورد عذاب الهی واقع شدهاند؛ این افراد برای میزبانی از زائر اربعین از همه دارایی خود میگذرند.
وی بر لزوم ارتباط میان مواکب ایرانی و عراقی تاکید و خاطرنشان کرد: همانطور که در موکب حرم مطهر با استفاده از ظرفیت سفیران کریمه این موضوع مهم دنبال شده است در مواکب دیگر نیز باید برای ارتباطگیری برنامه لازم دنبال شود.
آیتالله سعیدی با تاکید بر اینکه حفظ حرمت میزبانی عراقیها در اربعین حسینی برای مواکب ایرانی لازم است، گفت: خدمت به زائران اربعین حسینی باید از هر حاشیهای دور باشد تا حماسه و معنویت کربلا حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: در مواکب اربعین باید با کمترین امکانات و نیروها بیشترین خدمات را به زائران حسینی ارائه دهیم که این اقدام هنر بزرگی است که نیازمند هنرمندان خلاق است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: کار فرهنگی در مسیر پیادهروی اربعین حسینی این نیست که مزاحم استراحت زائران شویم و به خود اجازه نمیدهیم که برای برنامههای فرهنگی و مذهبی مانع پیادهروی زائران باشیم.
آیتالله سعیدی با بیان اینکه فعالیت موکب حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) به ایام اربعین محدود نمیشود، مطرح کرد: این موکب باید در طول سال از زائران حسینی میزبانی کند و در این راستا امیدواریم به صورت گستردهتر از مشارکت خیرین مردمی استفاده شود.
امتیاز مهم موکب حرم مطهر داشتن رویکرد فرهنگی است
مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها نیز طی سخنانی، ضمن تقدیر از تلاش خادمان حرم مطهر در راستای ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی در عمود ۱۰۸۰ اظهار کرد: در حوزه فنی و مهندسی نیروهای مختلف تلاش کردهاند تا مقدمات و زیرساختهای مورد نیاز را فراهم سازند.
حجتالاسلام صفر فلاحی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت و حراست نیز خادمان تلاشهای بسیاری را دنبال کردند، تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات رفاهی و اسکان نیز ایجاد ایستگاههای صلواتی، اسکان دادن به زائران و رفع دغدغههای زائران دنبال شده است.
وی از ارائه خدمات رفاهی از جمله تعمیر ویلچر و کفاشی به ۶۰ هزار نفر یاد و خاطرنشان کرد: امسال در مهمانسرای موکب حرم مطهر از ۱۶۰ هزار زائر پذیرایی شده است.
معاون فرهنگی حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) با بیان اینکه خادمان افتخاری موکب حرم مطهر روزانه هفت تن آرد را به نان تبدیل و در میان زائران توزیع میکردند، عنوان کرد: در حوزه فناوری و اطلاعات نیز زمینه ایجاد ارتباط زائران با خانوادههایشان فراهم شد.
وی از تلاش خدام در راستای فضاسازی موکب حرم مطهر تقدیر کرد و افزود: دو هزار و ۵۰۰ دقیقه ارتباطات زنده که در موکب حرم مطهر رقم خورد اتفاق بزرگ و قابل تقدیری است که در این راستا باید از صدا و سیما و عوامل مرتبط تقدیر کنیم.
حجتالاسلام فلاحی خاطرنشان کرد: امسال در حوزه خدمات فرهنگی ویژه خواهران برنامههای مختلفی اجرا شد؛ غرفه کودک و نوجوان موکب آستان مقدس نیز یکی از شلوغترین غرفههای موکب بود که روزانه نزدیک به ۱۰۰ کودک به آن مراجعه میکردند.
وی با تأکید بر اینکه امتیاز مهم موکب حرم مطهر داشتن رویکرد فرهنگی بوده است، تصریح کرد: اعزام سفیران کریمه به مواکب مختلف و برگزاری مراسمهای مذهبی از جمله محافل قرآنی و نمازهای جماعت با استقبال پرشور زائران اربعین حسینی روبرو شد.
انعکاس ۲۵۰۰ دقیقه پخش زنده از موکب حرم حضرت معصومه(س)
نماینده شورای معارف سیما در اربعین نیز در این مراسم با اشاره به اینکه قرارگاه رسانهای موکب ۱۰۸۰ فعالیت خود را به شیوه مطلوب در ایام اربعین دنبال کرده است، اظهار کرد: برای صدا و سیما افتخاری است که توانسته در موکب حرم مطهر خدمات رسانهای خود را در اربعین دنبال کند.
حجتالاسلام عرفاتی با بیان اینکه در ایام اربعین با شبکههای مختلف استانی و ملی ارتباط زنده برقراری شده است، اضافه کرد: شبکههای برونمرزی همانند سحر که آذری، عربی و اردوزبان است نیز از قرارگاه رسانهای موکب حرم مطهر به شیوه مطلوب استفاده کردند.
وی خاطرنشان کرد: قرارگاه رسانهای موکب حرم مطهر با برقراری ۱۳۰ ارتباط با شبکههای مختلف رسانهای انعکاس دو هزار و ۵۰۰ دقیقه برنامه پخش زنده از کشور عراق را رقم زد.
نماینده شورای معارف سیما در اربعین یادآور شد: امسال ۴۸ اسانجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ویژه مراسم اربعین حسینی در کشور عراق مستقر شد که در روز اربعین توسط آمریکاییها خاموش شد اما با ایجاد تغییراتی توانستیم مشکل را رفع و ارتباطهای رسانهای را برقرار کنیم.
وی اضافه کرد: برای رشد کمی و کیفی قرارگاه رسانهای موکب حرم مطهر نیز پیشنهادات مشخصی وجود دارد که امیدواریم به آنها توجه شود؛ روایتگری و بازخوانی معجزه حرکت پیادهروی اربعین حسینی در طول تاریخ میتواند در حوزه رسانهای مورد توجه قرار گیرد.
در این آیین از تلاشهای یونس عالیپور دبیر ستاد اربعین استان قم، احمدی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قم، محمد گلفشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم، مسعود اقدسی مدیر شعب بانک کوثر استان قم، هاتف رئیس مرکز اطلاعرسانی مجمع جهانی آلالبیت(ع)، حجتالاسلام عرفاتی نماینده شورای معارف در اربعین، مجتبی تونهای رئیس رادیو معارف و جمعی از خیرین مردمی در راستای برپایی موکب حرم بانوی کرامت تقدیر شد.
همچنین، سید کاظم رفیعی مسئول کمیته خدمات رفاهی، حمید نصیرزاده مسئول کمیته اسکان، محمود کریمخانی مسئول کمیته پشتیبانی، حسین پوردانا از کمیته فنی و مهندسی، کرمی مسئول تاسیسات و برق، سید محمد موسی کاظمی مسئول کمیته مهمانسرای، سعید سیاهلویی مسئول کمیته فناوری اطلاعات، حجتالاسلام ثباتیمقدم مسئول کمیته فرهنگی، مرتضی نیکوبیان از فعالان کمیته فضاسازی، علی وفایی از فعالان کمیته رسانه، سالار سروی مسئول کمیته حراست، علی محمد علیپور مسئول کمیته تشریفات، سید ابوالفضل حسینی مسئول غرفه تعمیر کالسکه و خانم نادری مسئول کمیته بانوان موکب حرم بانوی کرامت در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.
ارائه گزارشی از نمایشگاه واقعهنگاری اربعین و مدیحهسرایی حسن شالبافان از دیگر بخشهای آیین شکرانه خدمت در موکب حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) بود.
نظر شما