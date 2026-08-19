به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اتحاد، شهردار ناحیه ۹ منطقه ۲، از تعطیلی فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش و تفکیک پسماند خشک در محله فرحزاد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، وی گفت: در پی گزارش شهروندان درباره فعالیت واحدهای غیرمجاز تفکیک و جمع‌آوری پسماند خشک در محله فرحزاد، این مراکز شناسایی و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

اتحاد با تأکید بر اینکه این اقدام با هدف ارتقای امنیت و سلامت عمومی و اجرای مقررات حفظ بهداشت محیط زیست انجام شده است، افزود: افراد سودجو در سطح منطقه به‌صورت غیرمجاز نسبت به جمع‌آوری پسماندهای شهری اقدام می‌کنند که این موضوع با حقوق عامه و سلامت شهروندان در تضاد است.

وی ادامه داد: طرح پاکسازی و جمع‌آوری عوامل غیرمجاز نگهداری و تفکیک زباله و پسماند با کمک عوامل خدمات شهری و واحد اجرایی ۱۳۷ به‌طور جدی پیگیری و اجرا می‌شود.

شهردار ناحیه ۹ منطقه ۲ همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در سرای محلات خبر داد و گفت: به‌منظور مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند خشک و نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت پسماند، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی گسترده‌ای در دست اجراست.

اتحاد در پایان بر ضرورت همکاری شهروندان در زمینه تفکیک زباله از مبدأ تأکید کرد و افزود: مشارکت آگاهانه شهروندان علاوه بر سلامت محیط زندگی، گامی مؤثر در احیای حقوق عامه و حفظ محیط زیست خواهد بود.

آموزش ترافیک با طعم رقابت در منطقه ۱۴

سیدرضا تربت‌جو، معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۱۴، از برگزاری نخستین «المپیک ترافیک» تهران در بوستان ترافیک این منطقه خبر داد.

وی هدف از برگزاری این رویداد را ارتقای رفتارهای صحیح ترافیکی و آموزش مهارت‌های ایمنی در قالب بازی و رقابت عنوان کرد و گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی در قالب بازی و رقابت، ماندگاری بیشتری در ذهن شهروندان خواهد داشت.

تربت‌جو افزود: برای نخستین بار در کنار سایر گروه‌های سنی، بازی ویژه‌ای برای توان‌یابان و افراد دارای معلولیت نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، «ترافیک مرموز»، «طراح ترافیک»، دوچرخه‌سواری تعادلی، ویلچررانی توان‌یابان، لاستیک‌رانی و تعویض چرخ پنچر خودرو از جمله رقابت‌های این المپیک است که با هدف سنجش و تقویت مهارت‌ها و دانش ترافیکی شهروندان طراحی شده‌اند.

این رقابت‌ها از ششم شهریورماه در پارک آموزش ترافیک «رویای آبی» منطقه ۱۴ آغاز می‌شود و نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در آن به رقابت می‌پردازند.

مراسم اختتامیه نخستین «المپیک ترافیک» نیز همزمان با روز جهانی بدون خودرو، ۲۲ سپتامبر برگزار می‌شود و با خاموشی مشعل المپیک، اهدای جوایز و اعطای تندیس قهرمانی به تیم نخست این رویداد فرهنگی ـ آموزشی به پایان خواهد رسید.

رسیدگی به مطالبات شهروندان آسیب‌دیده از جنگ در منطقه ۸

حبیب کاشانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، در دیدار مستقیم با شهروندان، مسائل و مطالبات شهری و همچنین مشکلات خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ را بررسی کردند.

این دیدار صبح ۲۸ مردادماه به مدت چهار ساعت در ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۸ برگزار شد و شهروندان مسائل، درخواست‌ها و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری با عضو شورای اسلامی شهر تهران و شهردار منطقه در میان گذاشتند.

کاشانی و تنهایی در این نشست، مسائل و نیازهای خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی دوم و سوم را در کنار موضوعات و چالش‌های شهری بررسی کردند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران و شهردار منطقه ۸ ضمن استماع مستقیم مطالبات شهروندان، بر بررسی دقیق موضوعات و پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های مدیریت شهری تأکید کردند.

این دیدارها با هدف تقویت ارتباط مستقیم مدیریت شهری با شهروندان، افزایش پاسخگویی و تسریع در روند رسیدگی به مسائل و مطالبات شهروندان برگزار می‌شود.

تابستانی متفاوت برای نوجوانان منطقه ۱۴

امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، از اجرای طرح تابستانه «یه قاچ تابستون خوشمزه» برای نوجوانان دارالمؤمنین تهران خبر داد؛ طرحی که با هدف تقویت نشاط، مهارت‌آموزی و مشارکت اجتماعی نوجوانان طراحی شده است.

شهرابی در نشست آغاز این طرح گفت: اوقات فراغت نوجوانان فرصتی مهم برای رشد، کشف استعدادها و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی است و تلاش شده با استفاده از ظرفیت‌های مختلف منطقه، برنامه‌هایی متنوع و متناسب با علایق این گروه سنی فراهم شود.

وی افزود: این طرح از ۲۵ مردادماه تا پایان شهریورماه اجرا می‌شود و نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ سال در کنار سرگرمی و نشاط، در فعالیت‌های گروهی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی مشارکت خواهند داشت.

شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به شعار «یه قاچ تابستون خوشمزه» گفت: با استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش، بسیج، مساجد، مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی و طرح شهید آرمان، برنامه‌های متنوعی برای نوجوانان فراهم می‌شود و محله‌محوری در اجرای برنامه‌های اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته است.

وی خانواده را نیز بخش مهمی از برنامه‌های تابستانه دانست و افزود: بخشی از برنامه‌ها با حضور خانواده‌ها طراحی شده و موضوعاتی همچون مهارت‌های زندگی و سواد رسانه‌ای نیز در فضایی صمیمی و تعاملی دنبال می‌شود.

شهرابی با اشاره به ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای نوجوانان و خانواده‌ها، از پیش‌بینی کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و سواد رسانه‌ای در کنار سایر برنامه‌های تابستانه خبر داد.

به گفته وی، اردوهای آموزشی و انگیزشی، اردوی زیارتی مشهد مقدس، اردوهای «شب‌های آفتابی»، اردوی جهادی ویژه پسران، لیگ بازی‌های رایانه‌ای، مسابقه مجازی کتابخوانی، برنامه‌های ورزشی، استفاده از استخر و زمین چمن مصنوعی و اردوهای یک‌روزه خانوادگی از جمله برنامه‌های این طرح است.

وی ادامه داد: اردوهای خانوادگی با محوریت «مادر و دختر» و «پدر و پسر» و همچنین برنامه‌های آموزشی «فرآموز» و «شهردخت» نیز برای پاسخگویی به علایق و نیازهای مختلف نوجوانان پیش‌بینی شده است.

شهردار منطقه ۱۴ تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح صرفاً پر کردن اوقات فراغت نیست، بلکه تلاش می‌شود تابستانی شاد و پربار برای نوجوانان رقم بخورد؛ تابستانی که در کنار تفریح، زمینه یادگیری، کشف استعدادها، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، تجربه کار گروهی و افزایش مشارکت اجتماعی را فراهم کند.

در پایان این نشست با حضور امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴، سماعی معاون اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، خسروی فرمانده سپاه ناحیه شهید محلاتی، ابراهیمیان معاون مقطع ابتدایی آموزش و پرورش و فیلسوف‌زاده معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۴، از پوستر رسمی طرح تابستانه منطقه با شعار «یه قاچ تابستون خوشمزه!» رونمایی شد.