۵ دستاورد مهم حضور دبیرکل سازمان UNWTO در ایران

ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: چهلمین نشست اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری در واقع یکی از اجلاس های مهم این سازمان بود که در شهر همدان برگزار شد و درباره حضور بخش های خضوصضی وابسته به این سازمان بوده است. در کنارش به مناسبت این اجلاس، دبیرکل سازمان UNWTO و معاونان منطقه ای این سازمان نیز حضور پیدا کردند و با افراد مختلفی در شهر همدان و تهران دیدار داشتند از جمله رئیس سازمان میراث فرهنگی، استانداران و وزیرامور خارجه.

بازنگری طرح جامع و حساب های اقماری گردشگری

معاون گردشگری کشور بیان کرد: در این مذاکرات توافق شد که طرح جامع گردشگری ایران که در دهه های ۷۰ و ۸۰ نوشته شده بود؛ دوباره با همکاری سازمان جهانی گردشگری و با توجه به حضور دفتر منطقه ای یونسکو در ایران بازنگری شود.

وی افزود: دستاورد دیگر این بود که حساب های اقماری گردشگری که مشکل زیربنایی صنعت گردشگری کشور بوده و هست، با کمک این سازمان به سرانجام برسد. چون همیشه نبود این حساب‌های اقماری و وجود آمارهای پراکنده موجب می شد که تاثیر گردشگری در ابعاد سیاسی و اقتصادی کشور مشخص نباشد و به طور دقیق احصا نشود. بنابراین توافق شد که با این سازمان جهانی بحث‌های مطالعاتی که در کشور انجام می شده را دوباره مرور کنیم. بحث مهمتر استقرار حساب های اقماری گردشگری بود که در این باره نیز توافق شد و قرار است علاوه بر آن ساز و کارهایی در کشور اتفاق بیفتند که با همکاری بانک ها، مرکز ملی آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی این اقدامات انجام شود تا بتوان به شکل دقیق و روتین این تاثیرات را به دست آورد.

برگزاری همایش توسعه پایدار گردشگری

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اولویت توسعه پایدار گردشگری در ایران صحبت شد تا روی موضوع مناطق روستایی و طبیعت گردی بیشتر کار شود به همین دلیل توافق شد که چهارچوب همکاری ها در این زمینه با کمک سازمان WTO و با مدیریت آنها آماده شود و حتی همایشی نیز به میزبانی ایران در این باره در سال ۲۰۲۰ با موضوع گردشگری روستایی و توسعه پایدار برگزار شود چرا که به احتمال زیاد شعار گردشگری سال ۲۰۲۰ نیز در ارتباط با اکوتوریست و گردشگری روستایی باشد.

تیموری بیان کرد: از امروز یکی از محورهای کاری آماده کردن استراتژی برای توسعه گردشگری روستایی است. حالا از این به بعد باید فرایند اداری آن در ایران و در سازمان جهانی برای اجرایی شدن این برنامه طی شود. ما امیدواریم که این همایش همزمان با روز جهانی گردشگری اتفاق بیفتد.

ارائه واقعیت های گردشگری ایران به کشورهای دیگر

وی افزود: ما در نظر داریم تا واقعیت های گردشگری ایران به ۱۵۷ کشور عضو نشان داده شود و توصیه سازمان جهانی گردشگری نیز سفر به ایران و معرفی ایران به عنوان مقصد جذاب و امن باشد. آن هم در مقابل فضاسازی هایی که از جانب برخی از کشورها علیه ایران در جریان است. این اقدام تخصصی می تواند در انعکاس واقعیت های گردشگری ایران موثر باشد. منتها باید برای انجام این کار چهارچوبی را آماده کنیم و به طور غیرمستقیم به تبلیغ ایران بپردازیم که می تواند در قالب رویدادها و یا نشریات تخصصی باشد. اگر قرار باشد که ما تبلیغ ایران را در این کشورها داشته باشیم ممکن است از بعد هزینه و تاثیرگذاری به نقطه مطلوب نرسیم.

ایجاد مرکز گردشگری و صنایع دستی

معاون گردشگری گفت: دستاورد دیگر حضور دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در ایران توافق برسر ایجاد مرکز گردشگری و صنایع دستی در ایران است. با توجه به اینکه ایران یکی از مهمترین کشورها در حوزه تولید صنایع دستی است و هیچ وقت سازمان جهانی گردشگری نیز روی این موضوع کار نکرده است مسئولان این سازمان را متقاعد کردیم که در این عرصه ورود کنند و اولین اقدام نیز ایجاد مرکز مشترک گردشگری و صنایع دستی زیر نظر سازمان جهانی است. در این مرکز ارتباطات بین گردشگری و صنایع دستی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مرکز در واقع اولین مرکز زیر نظر سازمان جهانی گردشگری در ایران خواهد بود. این اقدام جزو مصوبات سازمان جهانی قرار گرفته و قرار است که در روزهای آینده پیگیری شود.

وی درباره اینکه این مرکز قرار است در همدان باشد یا تهران نیز توضیح داد: از آنجا که این مرکز در واقع یک مرکز بین المللی خواهد بود باید در استانی آن را ایجاد کنیم که موثرتر باشد البته که مسئولان استان همدان استقبال زیادی از این موضوع می کنند ولی هنوز درباره شهری که باید آن مرکز را در آن ایجاد کرد تصمیمی گرفته نشده است.