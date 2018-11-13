به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در جمع هادیان و مسئولان سیاسی نیروهای مسلح که به میزبانی معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و با حضور حجت الاسلام سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، روسای عقیدتی سیاسی ارتش، وزارت دفاع و معاونین سیاسی نیروهای مسلح برگزار شد، مسئولان سیاسی نیروهای مسلح را فرماندهان جنگ روشنگری در عصر حاضر دانست و گفت: مسئولان سیاسی نیروهای مسلح در مقابل اربابان نفاق و دروغ و استبداد و استکبار هوشیاری و بیداری را به ارمغان می آورند.

وی با اشاره به عصر حاضر به عنوان عصر ارتباطات و اطلاعات، فضای امروز جامعه جهانی را فضای استبداد و انحصار رسانه دانست و افزود: رساندن یک پیام واقعی و صحیح و روشنگری در این فضا به کاری بسیار سخت و پیچیده مبدل شده است و هادیان سیاسی در این حوزه نقش خطیری را بر عهده دارند.

امیر حاتمی با بیان اینکه دشمن در فضای امروز به دنبال محقق نمودن دو مأموریت داخلی و بین المللی برای تضعیف و ساقط کردن نظام اسلامی است، گفت: نظام سلطه به سرکردگی امریکا با ایجاد یأس و نا امیدی، ناکارامد نشان دادن دولت و نظام اسلامی، و همچنین ائتلاف با کشورهای منطقه و ۳۰ کشور جهان به دنبال شکست اقتدار جمهوری اسلامی ایران برآمد؛ اما به حول قوه الهی نه تنها در فضای کشور شکاف ایجاد نشد بلکه اتحاد و انسجام ملی بیش از هر دوره بر فضای کشور مستولی است و راهپیمائی گسترده و با شکوه ۱۳ آبان امسال گواه این موضوع است.

وزیر دفاع با اشاره به شکست سیاست های رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در فضای جهانی اظهار داشت: خنده دنیا به منطق رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، صدور بیانیه محکومیت حادثه تروریستی اهواز در جلسه شورای امنیت و به دنبال آن استعفای «نیکی هیلی» نمونه ای از شکست های امریکا در فضای امروز جامعه جهانی است.

امیر حاتمی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی و ارزی کشور بیان کرد: برخی از مسائل پیش آمده در حوزه اقتصادی ناشی از عدم بهره برداری درست از منابع و ظرفیت های داخلی است که انشاء الله با برنامه ریزی و تصمیم گیری هایی که در جلسات دولت و سایر بخش های کشور انجام شده است، از این مرحله عبور خواهیم کرد، البته تا حدود زیادی نیز عبور کرده ایم.

وی با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور در شرایط تحریم ۴۰ ساله بیان کرد: عرصه دفاعی کشور که همواره در تحریم همه جانبه و با کارشکنی های نظام سلطه در رسیدن به فناوری و دانش در عرصه های گوناگون با مشکلات عدیده روبرو بوده است، امروز در حوزه هوافضا، رزم زمینی، دریایی و ارتباطات و رادارها به حد بالای بازدارندگی فعال و به یکی از قدرت های جهانی تبدیل شده است.

وی افزود: عرصه فضا امروز در انحصار دشمنان نیست و نظام جمهوری اسلامی به چنان اقتداری دست یافته است که اگر متجاوزی در عرصه فضا اقدامی علیه ایران اسلامی از خود نشان دهد با چنان پاسخی مواجه خواهد شد که از کرده خود پشیمان خواهد شد.

امیر سرتیپ حاتمی در پایان تأکید کرد: پیشرفت های صنعت دفاعی و نیروهای مسلح در شرایط کنونی با تدابیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، اتکاء بر ظرفیت های داخلی و توان دانشمندان متخصص صنعت دفاعی محقق شده است و این در حالی است که سایر بخش های کشور شرایطی به مراتب آسان تر از شرایط دفاعی و نظامی را دارند و می توانند با توجه به بهره برداری صحیح از ظرفیت های عظیم کشور بر مشکلات فائق آیند.