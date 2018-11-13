به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مقدماتی پنج وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان از ظهر دیروز در شهر بخارست کشور رومانی آغاز شده که در پایان این مرحله، میثم دلخانی در وزن ۶۳ کیلوگرم و علی اکبر یوسفی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافتند.



نتایج کشتی گیران کشورمان در رقابت های پنج وزن نخست به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم رضا خدری در دور نخست مقابل بالبایی دوردوکوف از قرقیزستان با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، وی از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۶۳ کیلوگرم میثم دلخانی در دور اول مقابل ایهور بلیاک از بلاروس با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد. وی در دور دوم رامیز ممدوف از آذربایجان را با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. دلخانی در این مرحله مقابل کاتساکی اندو از ژاپن با نتیجه ۶ بر ۳ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد تا امشب برای کسب مدال برنز به مصاف الکساندر هروشین از اوکراین برود.



در وزن ۷۷ کیلوگرم سید محمد چوبچیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل ساجان از هند با نتیجه ۱۴ بر ۶ مغلوب شد و با توجه به شکست این حریف در مرحله نیمه نهایی، چوپچیان حذف شد.



در وزن ۸۷ کیلوگرم مهدی فلاح در دور نخست در مصاف با اینوت کاراس از رومانی با نتیجه ۱۴ بر ۳ پیروز شد. وی در دور دوم مقابل گازی خلیل اف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف کوبایی، فلاح از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم علی اکبر یوسفی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۴ بر یک مقابل زویادی پاتاریدزه قهرمان جوانان جهان و دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال جهان از گرجستان کشتی را واگذار کرد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی به گروه بازنده ها رفت. یوسفی در این گروه مقابل نوخچو لابازانوف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۲ پیروز شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل یوهانس مایینپاییا از فنلاند قرار می گیرد.

دیدارهای رده بندی و فینال پنج وزن نخست امشب برگزار می شود.