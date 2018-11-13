  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

از شبکه ۴ سیما؛

کریم مجتهدی به برنامه «شب روایت» می رود

کریم مجتهدی به برنامه «شب روایت» می رود

برنامه زنده تلویزیونی «شب روایت» امشب، ۲۲ آبان‌ماه با محوریت هم‌نشینی فلسفه و ادبیات، و در گفتگو با کریم مجتهدی روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ادبی «شب روایت» در ادامه پخش هفتگی خود امشب، سه‌شنبه به موضوع تلاقی ادبیات و فلسفه می‌پردازد و در این راستا نیز میزبان کریم مجتهدی، از چهره‌های شناخته شده فلسفه کشورمان خواهد بود.

گفتگوی مسعود دیانی، مجری برنامه با این فیلسوف و استاد باسابقه علمی دانشگاه تهران ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

همچنین نقد مباحث ادبی، معرفی کتاب، خوانش داستان نویسندگان، و دیگر آیتم‌های مرتبط با حوزه ادبیات و تاریخ ادب کشورمان، بخش‌های مختلف این برنامه را به خود اختصاص می‌دهند.

«شب روایت» ویژه موضوعات و مباحث ادبیات ایران به تهیه‌کنندگی حسین شاه‌مرادی است که با سردبیری و اجرای حجت‌الاسلام مسعود دیانی سه‎شنبه‌شب‌ها به شکل زنده از ساعت ۲۳ به مدت ۷۵ دقیقه در کنداکتور پخش شبکه چهار سیما قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4457507
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها