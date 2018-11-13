کریم مجتهدی به برنامه «شب روایت» می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ادبی «شب روایت» در ادامه پخش هفتگی خود امشب، سهشنبه به موضوع تلاقی ادبیات و فلسفه میپردازد و در این راستا نیز میزبان کریم مجتهدی، از چهرههای شناخته شده فلسفه کشورمان خواهد بود.
گفتگوی مسعود دیانی، مجری برنامه با این فیلسوف و استاد باسابقه علمی دانشگاه تهران ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه چهار سیما میرود.
همچنین نقد مباحث ادبی، معرفی کتاب، خوانش داستان نویسندگان، و دیگر آیتمهای مرتبط با حوزه ادبیات و تاریخ ادب کشورمان، بخشهای مختلف این برنامه را به خود اختصاص میدهند.
«شب روایت» ویژه موضوعات و مباحث ادبیات ایران به تهیهکنندگی حسین شاهمرادی است که با سردبیری و اجرای حجتالاسلام مسعود دیانی سهشنبهشبها به شکل زنده از ساعت ۲۳ به مدت ۷۵ دقیقه در کنداکتور پخش شبکه چهار سیما قرار میگیرد.
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