کریم مجتهدی به برنامه «شب روایت» می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ادبی «شب روایت» در ادامه پخش هفتگی خود امشب، سه‌شنبه به موضوع تلاقی ادبیات و فلسفه می‌پردازد و در این راستا نیز میزبان کریم مجتهدی، از چهره‌های شناخته شده فلسفه کشورمان خواهد بود.

گفتگوی مسعود دیانی، مجری برنامه با این فیلسوف و استاد باسابقه علمی دانشگاه تهران ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

همچنین نقد مباحث ادبی، معرفی کتاب، خوانش داستان نویسندگان، و دیگر آیتم‌های مرتبط با حوزه ادبیات و تاریخ ادب کشورمان، بخش‌های مختلف این برنامه را به خود اختصاص می‌دهند.

«شب روایت» ویژه موضوعات و مباحث ادبیات ایران به تهیه‌کنندگی حسین شاه‌مرادی است که با سردبیری و اجرای حجت‌الاسلام مسعود دیانی سه‎شنبه‌شب‌ها به شکل زنده از ساعت ۲۳ به مدت ۷۵ دقیقه در کنداکتور پخش شبکه چهار سیما قرار می‌گیرد.