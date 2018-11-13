انتصاب سرپرست جدید سازمان ملی زمین و مسکن/ پنجمین مدیر در ۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در حکمی علی نبیان را به عضویت در هیئت مدیره و سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرد.

وی در حکم انتصاب علی نبیان تصریح کرده است: نظر به تعهد و سوابق علمی و مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت عضو هیئت مدیره و سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب می‌نمایم.

وی افزود: امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

گفتنی است در طول ۵ سال وزارت عباس آخوندی، ۴ مدیر شامل سید محمد پژمان، حمیدرضا عظیمیان، سید محمدرضا سیدحسینی و غلامرضا جابرانصاری در این پست جابه جا شدند که انتصاب علی نبیان به عنوان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از سوی وزیر جدید راه و شهرسازی، پنجمین تغییر مدیریتی در این سازمان در عرض ۵ سال محسوب می شود.