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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۵

عملیات نیروهای عراقی در غرب این کشور ضد بازمانده های داعش

عملیات نیروهای عراقی در غرب این کشور ضد بازمانده های داعش

منابع عراقی از عملیات نیروهای این کشور ضد بازمانده های داعش در استان الانبار در غرب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای عراقی امروز سه شنبه عملیاتی را ضد بازمانده های داعش در غرب این کشور آغاز کردند که در جریان این عملیات نیروهای عراقی جاده ای به طول ۱۹۰۰ کیلومتر را از بازمانده های داعش پاکسازی کردند.

در جریان این عملیات مقادیر زیادی بمب در منطقه البوحسان کشف و منهدم شد.

منابع عراقی اعلام کردند که ۱۷ بمب در منطقه البوحسان و ۴۰ بمب کارگذاشته شده از سوی داعشی ها در منطقه البوعلی الجاسم در استان الانبار کشف و منهدم شد.

همچنین در جریان این عملیات شماری از مظنونان تروریستی نیز بازداشت شدند.

کد مطلب 4457597

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