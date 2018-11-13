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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی:

ثبت ۵۱ وقف در خراسان شمالی/ اخذ ۷۲۵ میلیون تومان تسهیلات عمرانی

ثبت ۵۱ وقف در خراسان شمالی/ اخذ ۷۲۵ میلیون تومان تسهیلات عمرانی

بجنورد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی گفت: امسال ۵۱ مورد وقف در این استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عظیم آسوده، ظهر سه شنبه در همایش یاوران وقف، با بیان اینکه کمترین موقوفات خراسان شمالی مربوط به قرآن است، اظهار کرد: امسال سه مورد وقف قرآنی در استان به ثبت رسیده که این تعداد وقف نسبت به سال های گذشته بهتر است.

آسوده افزود: باتوجه به مشاوره هایی که برای خیران گذاشته می شود امیدواریم شمار موقوفات قرآنی در خراسان شمالی افزایش یابد.

وی در ادامه به تسهیلات عمرانی مساجد و امامزاده ها اشاره کرد و گفت: امسال، ۷۲۵ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض و سه میلیارد تومان نیز تسهیلات کم‌بهره برای عمران و بهسازی مساجد و امامزاده های استان تخصیص داده شد.

وی در ادامه به فعالیت‌های اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی اشاره و مطرح کرد: این اداره با رسیدگی به اسناد درآمد و هزینه، توانسته پنج هزار و ۵۲۴ مفاصای حساب را گرفته و به اداره اقتصاد و دارایی استان اعلام کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی گفت: همچنین توسط اداره تحقیق برای اماکن متبرکه ۱۶۸ مفاصای حساب گرفته شده است.

آسوده در ادامه به صدور ۲۱ گواهی مصرف اشاره کرد و افزود: این تعداد گواهی پس از تحقیق و بازرسی برای اراضی موقوفه فاقد وقف نامه، صادرشده است.

وی همچنین درباره اعتبار مسجد جامع بجنورد، اظهار کرد: برای ساخت این مسجد از محل سفر رهبری ۸۰۰ میلیون تومان و نیز ۱۲۰ میلیون تومان برای تعمیرات و تجهیزات آن جذب شده است.

ترویج فرهنگ وقف اجتماعی و فرهنگی

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در ادامه این همایش بر ترویج فرهنگ وقف اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: وقف تنها مختص به اهل بیت نیست بلکه جامعه امروز به سایر موقوفات نیاز مبرم دارد.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی اظهار کرد: مسئولان اوقاف و امور خیریه وظیفه دارند با تبلیغاتو  راهنمایی کردن خیران، سایر نیازهای حوزه وقف را معرفی کنند.

وی همچنین بر مشارکت در وقف تاکید کرد و افزود: علاوه بر ترویج وقف فرهنگی و اجتماعی، نیازمند مشارکت در وقف در جامعه هستیم تا افراد با مشارکت در این کار خیر از ثواب آن بهره مند شوند.

کد مطلب 4457603

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