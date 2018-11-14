به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی نظریه انتقادی و دیالکتیک روشنگری در روزهای ۱۵ تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹ در استکهلم- سوئد برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل نظریه انتقادی، نظریه انتقادی به عنوان فرافلسفه، زبان و ارتباطات، فلسفه، ایدئولوژی و حقیقت، دموکراسی به عنوان هدف عملی و اصلی انتقاد، از ایدئولوژی تا حقایق اجتماعی، نقد لیبرالیسم به دیالکتیک روشنگری، تحول ساختاری دموکراسی، هابرماس در مورد سیاست و عقلانیت گفتاری، تئوری انتقادی، معرفت‌شناسی عملگرا و منتقدان علوم اجتماعی دو شکل نظریه انتقادی، پرس و جو اجتماعی به عنوان دانش عملی، پلورالیسم و ​​نظریه انتقادی، نظریه انتقادی جهانی شدن، نظریه انتقادی فراملی، حقایق اجتماعی، آرمان های هنجاری ، واقعیت جهانی شدن و امکان دموکراسی، پتانسیل انتقادی و نوآورانه تعاملات بین‌المللی و نظریه انتقادی و تحقیق هنجاری و... است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۷/stockholm/ICCTDE?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۷/stockholm/ICCTDE مراجعه گردد.