۴۶۰ موشک از غزه به شهرک های صهیونیست شلیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک رسانه رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حدود ۴۶۰ موشک از غزه به سوی شهرک های صهیونیست نشین شلیک شده است.

این رسانه رژیم صهیونیستی گزارش داد: سامانه گنبد آهنین ۱۰۰ موشک را قبل از رسیدن به هدف ساقط کرده است.

این رسانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۱۶۰ هدف حماس و جهاد اسلامی در غزه هدف قرار گرفته است.

شایان ذکر است که ساعتی قبل اتاق مشترک گروههای فلسطینی در غزه از آتش بس در غزه با تلاش های مصر خبر داد؛ اما اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به این آتش بس پایبند باشد به آن پایبند خواهد ماند.