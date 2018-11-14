رژیم صهیونیستی عضو ارشد جهاد اسلامی را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی روز سه شنبه «شیخ خضر عدنان » از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین را پس از ۵۸ روز اعتصاب غذا آزاد کرد.

نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی دسامبر سال ۲۰۱۷ شیخ خضر عدنان را دستگیر کردند و وی پس از سپری کردن محکومیت ۱۱ ماهه اش از زندان های رژیم صهیونیستی آزاد شد.

این اسیر فلسطینی در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ دست کم ۳ بار دست به اعتصاب غذا زده بود که اعتصاب غذای سال ۲۰۱۲ وی ۶۶ روز به طول انجامید و در سال ۲۰۱۵ نیز اعتصاب وی تا ۵۴ روز ادامه داشت.