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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۵:۱۶

رژیم صهیونیستی عضو ارشد جهاد اسلامی را آزاد کرد

رژیم صهیونیستی عضو ارشد جهاد اسلامی را آزاد کرد

رژیم صهیونیستی روز سه شنبه «شیخ خضر عدنان » از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین را آزاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی روز سه شنبه «شیخ خضر عدنان » از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین را پس از ۵۸ روز اعتصاب غذا آزاد کرد.

نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی دسامبر سال ۲۰۱۷ شیخ خضر عدنان را دستگیر کردند و وی پس از سپری کردن محکومیت ۱۱ ماهه اش از زندان های رژیم صهیونیستی آزاد شد.

این اسیر فلسطینی در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ دست کم ۳ بار دست به اعتصاب غذا زده بود که اعتصاب غذای سال ۲۰۱۲ وی ۶۶ روز به طول انجامید و در سال ۲۰۱۵ نیز اعتصاب وی تا ۵۴ روز ادامه داشت.

کد مطلب 4457927

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