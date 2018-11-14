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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارندگی در زنجان کاهش دارد/ هوا سردتر می شود

بارندگی در زنجان کاهش دارد/ هوا سردتر می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت:از آغازسال زراعی تا ۲۱ آبان میزان بارش ها دراستان ۴۲ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش ومیانگین بلندمدت ۶درصد کاهش کاهش دارد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از آغاز سال زراعی تا ۲۱ آبان  میزان بارش ها در استان بیش از ۴۲ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش دارد. 

وی اظهار کرد: میزان بارش ها در این بازه زمانی هم نسبت به میانگین بلندمدت  ۶ درصد کاهش دارد. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان امروز قسمتی ابری و بارانی خواهد بود و بارش‌ها تا اواخر روز جمعه در استان تداوم دارد. 

یاغموری تأکید کرد: با توجه به بارش برف در ارتفاعات شاهد مه آلودگی در برخی از مناطق استان خواهیم بود،  امروز منطقه طارم مه‌آلود است. 

وی گفت: دمای هوای استان تا روز جمعه کاهش می‌یابد و هوا سردتر می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت کنونی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای کنونی شهر زنجان یک درجه بالای صفر است که نسبت به دیروز هوای استان ۳ درجه سردتر شده است.

کد مطلب 4457946

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