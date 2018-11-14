بارندگی در زنجان کاهش دارد/ هوا سردتر می شود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارشها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از آغاز سال زراعی تا ۲۱ آبان میزان بارش ها در استان بیش از ۴۲ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش دارد.
وی اظهار کرد: میزان بارش ها در این بازه زمانی هم نسبت به میانگین بلندمدت ۶ درصد کاهش دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان امروز قسمتی ابری و بارانی خواهد بود و بارشها تا اواخر روز جمعه در استان تداوم دارد.
یاغموری تأکید کرد: با توجه به بارش برف در ارتفاعات شاهد مه آلودگی در برخی از مناطق استان خواهیم بود، امروز منطقه طارم مهآلود است.
وی گفت: دمای هوای استان تا روز جمعه کاهش مییابد و هوا سردتر میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت کنونی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای کنونی شهر زنجان یک درجه بالای صفر است که نسبت به دیروز هوای استان ۳ درجه سردتر شده است.
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