اسکنر مافوق صوت آلزایمر را ۱۰سال زودتر تشخیص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مطالعه برای تولید چنین اسکنری از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و با بررسی وضعیت سلامت بیش از ۳۰۰۰ داوطلب میانسال این اسکنر مافوق صوت تولید شد. اسکنر یادشده تنها با ۵ دقیقه حرکت بر روی رگ های خونی گردن و وضعیت شدت فشار حرکتی خون می تواند پیش بینی مذکور را انجام دهد.

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد افرادی که جریان خون در رگ های آنها از شدت پالس بیشتری برخوردار است، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که تا یک دهه بعد با اختلال در توانایی های شناختی خود مواجه شوند.

در صورتی که افراد با مشکلاتی همچون چاقی، دیابت و شرایط قلبی نامناسب دست و پنجه نرم کنند، احتمال وقوع مشکلات شناختی و به خصوص آلزایمر در آنها باز هم بیشتر می شود.

قرار است تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت بگیرد تا بتوان این اسکنر را به دستگاه های ام آر آی هم اضافه کرد و از این طریق اطلاعات بیشتری در مورد بیماری های شناختی به دست آورد. البته هنوز برنامه ریزی خاصی برای تجاری سازی این دستگاه صورت نگرفته است.