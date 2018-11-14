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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج)؛

۲۳۵ مبلغ مهدویت به مناطق مختلف استان کرمان اعزام می شوند

۲۳۵ مبلغ مهدویت به مناطق مختلف استان کرمان اعزام می شوند

کرمان - مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان از اعزام ۲۳۵ مبلغ به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج) به مناطق مختلف استان کرمان خبر داد.

حجت‌الاسلام علی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه نهم ربیع الاول که همزمان با سالروز امامت حضرت ولی عصر(عج) جایگاه ویژه ای در مکتب تشیع دارد، باید این روز بیش از پیش برای مردم و به خصوص جوانان شرح و بسط داده شود.

وی افزود: مهمترین رسالت طلاب و فضلا و مبلغان در این ایام، تبلیغ و تبیین ولایت امام زمان (عج) و تبیین آثار امامت امام زمان (عج) و وظایف شیعیان در زمان غیبت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان اظهار داشت: بیان و شناساندن علل غیبت و وظایف شیعیان منتظر در ایام غیبت کبری امام عصر (عج) از وظایف اصلی و مهم مبلغان در ایام تبلیغ در مناطق مختلف استان است.

وی با اشاره به اینکه ۲۳۵ مبلغ به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج) به مناطق مختلف استان کرمان اعزام می شوند، یادآور شد: این تعداد مبلغ از نیروهای بومی و مستقر هستند که از تاریخ ۲۵ تا ۲۶ آبان ماه به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

کد مطلب 4458173

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