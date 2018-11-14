به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، آثاری از ایران، فرانسه، لبنان، کانادا، روسیه، آمریکا، عربستان، اسپانیا، عراق، انگلیس، چین، در این بخش مستند پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» رقابت می‌کنند.

اسامی فیلم‌های راه یافته به این بخش به شرح زیر است:

«یمن، کودکان و جنگ» خدیجه السلامی (فرانسه)

«نبرد پالمیرا» ساسان فلاح فر (ایران)

«نار و انار» حیدر بنی حمزه (ایران)

«مهلت زندگی» مهله حیا (لبنان)

«من روهینگیا هستم: قتل عامی» یوسف زین (کانادا)

«موصل بین جنگ و صلح» آناستازیا ترافیمووا (روسیه)

«لوتوس» محمدرضا وطن دوست (ایران)

«کشتن غزه» مکس بلومنتال (آمریکا)

«فقط خاشقجی نیست» نامعلوم به دلایل امنیتی (عربستان)

«سلام بر قدس» اسامه عبد (لبنان)

«زنانی با گوشواره‌های باروتی» رضا فرهمند (ایران)

«زلزله حلب» الکساندر خارچنکو، سرگی چیلو (روسیه)

«رؤیای روهینگیا» محمدمهدی خالقی (ایران)

«دوبار قربانی شده» پائولا پالاسیوس (اسپانیا)

«داعش: شروع» محمد معارج (عراق)

«جنگ پیش رو علیه چین» جان پیلجر (انگلیس و چین)

«جرم و جزا» استیون مین (آمریکا)

«بینتا» مصطفی اشراق (ایران)

«بر روی لبه چاقو» جرمی ویلیام (آمریکا)

«اشغال ذهن آمریکایی» لورتا آلپر، جرمیا رپ (آمریکا)

«ساختمان ۱۲۵» روان الامین (لبنان)

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با همکاری مراکز و سازمان‌های مختلف از ۵ تا ۹ آذر ماه سال جاری به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.