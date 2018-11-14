ارزش افزوده فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۱۲ هزار میلیارد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر مراد حاصل مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارش حساب های ICT از بازار اقتصاد ایران، گفت: درسال ۹۱ سهم ارزش افزوده آی سی تی ۱.۴۱ درصد از کل اقتصاد بود که در سال ۹۵ این رقم به ۱.۵۲ درصد افزایش یافت.

وی در جلسه ارائه حساب های ICT در اقتصاد ایران که به صورت ویدیو کنفرانس با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح حساب های ICT در سال ۹۵، گفت: درحالیکه تا قبل از سال ۹۲ از وضعیت این بازار در کشور گزارشی وجود نداشت، برای نخستین بار در سال ۹۲ با آمارهای سال ۹۱ گزارشی از وضعیت بازار ICT در کشور تهیه شد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه این گزارش با همکاری و تایید مرکز آمار ایران انجام شده است، افزود: این آمار بر اساس حساب های کلان کشور تهیه شده و این امکان را می دهد تا وضعیت بازار ICT کشور را بتوانیم در مقیاس بین المللی با کشورهای مختلف مقایسه کنیم.

مراد حاصل گفت: در این گزارش بخش بندی ها بر اساس طبقه بندی OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) انجام شده و بخش های مخابرات، فناوری اطلاعات و سایر خدمات، انتشار الکترونیکی و تولید محصولات سخت افزاری به عنوان هسته اقتصاد دیجیتال در این گزارش طبقه بندی شده است که ارقامی که در گزارش های OECD ارائه می شود بر اساس همین بخش بندی هاست.

وی افزود: در این گزارش سه متغیر اصلی «ستانده»، «هزینه واسط» و «ارزش افزوده» بررسی می شود که ستانده مجموع درآمد های عملیاتی و سایر درآمدهاست؛ هزینه واسط که مجموع هزینه های عملیاتی را نشان می دهد و ارزش افزوده هم از تفاوت ستانده و هزینه واسط به دست می آید.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات ادامه داد: ستانده و اندازه بازار ICT در کشور در سال ۹۵ بر اساس حساب های به دست آمده، ۴۴۵ هزار میلیارد ریال است که در حدود ۳۰۶ هزار میلیارد ریال این رقم مربوط به بخش مخابرات و ۸۶ هزار میلیارد ریال نیز اندازه بازار فناوری اطلاعات است.

وی درباره وضعیت متغیر هزینه های واسط نیز افزود: در بخش مخابرات هزینه های واسط در سال ۹۵ مبلغ ۱۴۷ هزار میلیارد ریال بود، به این معنی که با یک واحد هزینه، ۲ واحد درآمد عملیاتی داشتیم. در بخش ICT نیز با هزینه ۲۳۲ هزار میلیارد ریالی، ستانده ۴۴۵ هزار میلیارد ریالی به دست می آمد که تقریبا درآمد عملیاتی دو برابری را نشان می دهد.

مراد حاصل، ارزش افزوده بخش ICT در سال ۹۵ را ۲۱۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درسال ۹۱ سهم ارزش افزوده فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱.۴۱ درصد از کل اقتصاد بود و در سال ۹۵ این رقم به ۱.۵۲ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به آمارهای کشورهای مختلف در حوزه ICT، افزود: براساس این گزارش هر ساله سهم مخابرات از اقتصاد ICT این کشورها کم می شود و سهم فناوری اطلاعات افزایش می یابد که نشان می دهد بازار ICT ما نیز باید به همین سمت حرکت کند.