۱.۷ تن مکمل دارویی وارد کشور شد/واردات ۲۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در هفت ماه نخست سال جاری هزار و ۷۳۶ کیلوگرم مکمل دارویی (سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند) به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۲۰۵ میلیون و ۳۶۶ هزار دلار است.

واردات این محصول به ایران در مدت مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۲۲۱ کیلوگرم به ارزش ۲۱۷ میلیون و ۴۱۶ هزار دلار بوده است.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات مکمل دارویی طی هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۲۱.۸۱ درصد و از لحاظ ارزش ۵.۵۴ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس؛ کاهش واردات مکمل های دارویی به دنبال ایجاد محدودیت در واردات این محصول در جهت حمایت از کالاهای تولید داخل بوده است.

سازمان غذا و دارو چندی پیش اعلام کرده بود: سازمان غذا و دارو برای هرگونه حمایت از تولید داخلی از دارو تا فرآورده های طبیعی و سنتی آمادگی داشته و طبق تجارب و سوابق موجود و با لحاظ کردن توان داخلی قسمت اعظم تولید مکمل های غذایی، رژیمی و ورزشی در داخل کشور با ایمنی، سلامت و اثربخشی بالا قابل تولید است، چنانکه در موارد زیادی این موضوع عملیاتی شده و در آینده توسعه خواهد یافت.