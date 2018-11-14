درخشش فیلمسازان فارس در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه سیو پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران که به میزبانی سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، آثاری از محمد کارت، سجاد ایمانی و علی زارع قنات نوی موفق به کسب جوایزی در بخش های مستند، داستانی و انیمیشن شدند.

بر این اساس، در بخش بهترین کارگردانی فیلم داستانی از میان ۷ نامزد این بخش، سوگل رضوانی برای فیلم «رورانس»،محمد کارت برای فیلم «بچه خور»،علی یار راستی برای فیلم «دربین»،کتایون پرمر و محمد روحبخش برای فیلم «تو هنوز اینجایی»،سیاوش شهابی برای فیلم «تشریح»، حامد اصلانی برای فیلم« S»، آرین وزیردفتری برای فیلم «مثل بچه آدم»، لوح تقدیر و مبلغ ۳۰میلیون ریال به محمد کارت برای فیلم «بچه خور» اهدا شد.

این در حالی بود که تندیس بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، به فیلم کوتاه «بچه خور» به کارگردانی محمد کارت اهدا شد.

همچنین در بخش بهترین کارگردانی فیلم مستند از میان ۵ کاندید سید مصطفی فخاری نیری برای فیلم داستان «عروسک‌ها»، دلاور دوستانیان برای فیلم داستان «فیکا و فیدان»، سجاد ایمانی برای فیلم «جوکر»،حجت حیدری و احسان ملازاده برای فیلم «برج رادکان»، الهام آقالری برای فیلم «شهر زیبای من»، تندیس جشنواره و مبلغ ۸۰ میلیون ریال به عنوان بهترین کارگردانی فیلم مستند مشترکا به سجاد ایمانی برای فیلم «جوکر» و سید مصطفی فخاری نیری برای فیلم «داستان عروسک‌ها» اهداشد.

در بخش بهترین فیلم‌نامه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، دیپلم افتخار این بخش به فیلم پویانمایی «چشم انداز خالی» ساخته علی زارع قنات اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا۲۲ آبان ماه جاری در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.