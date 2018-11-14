به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «ترانه‌های کبود» برگرفته از موسیقی نواحی جنوب کرمان با هم‌نوازی عماد توحیدی نوازنده سازهای کوبه‌ای و حسین نظری نوازنده قیچک توسط مرکز موسیقی حوزه هنری در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است:

«قطعات این مجموعه از موسیقی «رودبارزمین»، وادی ساز و سرود کرمان انتخاب شده است. این منطقه گسترده جغرافیایی، سامان ترانه‌های شبانی، آوازهای ساربانی و اقوال عیش و نشاط و رقص و ترانه‌های حماسی است. موسیقی رودباری به لحاظ غنا در ترانه، تنوع ساز، شیوه های آوازی، آداب و ادب شفاهی و آئین و مناسک، هنری ویژه است. هفت گونه موسیقی در فرهنگ رودباری توسط فواد توحیدی پژوهشگر موسیقی نواحی شناسایی شده که عبارتند از: شَیر، لیکو(دهو)، راه، مورک(مویه)، کُردی، مجلسی و لالایی. ‌

ترانه‌های کبود، مجموعه‌ای است از نغماتی که در همواره تاریخ در آیین‌ها و مراسم مردمی و مجالس حکمرانان محلی دوستداران بسیار داشته است و در عین نشاط ظاهری، حامل رنج هایی عمیق است.

عماد توحیدی نوازنده و آهنگساز با طراحی ریتم‌ها، سازبندی متنوع و اجرای شمار قابل توجهی از سازهای کوبه ای، همسو با فرهنگ موسیقایی منطقه، در کنار حسین نظری هنرمند منوجان که سالیان بسیاری با چنگ (قیچک) و آواز خود، راوی ترانه های سرزمینش بوده است، ترانه های این مجموعه را اجرا کرده اند.»