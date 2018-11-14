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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴

«ترانه‌های کبود» با موسیقی جنوب کرمان آمد

«ترانه‌های کبود» با موسیقی جنوب کرمان آمد

آلبوم «ترانه‌های کبود» برگرفته از موسیقی نواحی جنوب کرمان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «ترانه‌های کبود» برگرفته از موسیقی نواحی جنوب کرمان با هم‌نوازی عماد توحیدی نوازنده سازهای کوبه‌ای و حسین نظری نوازنده قیچک توسط مرکز موسیقی حوزه هنری در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است:

«قطعات این مجموعه از موسیقی «رودبارزمین»، وادی ساز و سرود کرمان انتخاب شده است. این منطقه گسترده جغرافیایی، سامان ترانه‌های شبانی، آوازهای ساربانی و اقوال عیش و نشاط و رقص و ترانه‌های حماسی است. موسیقی رودباری به لحاظ غنا در ترانه، تنوع ساز، شیوه های آوازی، آداب و ادب شفاهی و آئین و مناسک، هنری ویژه است. هفت گونه موسیقی در فرهنگ رودباری توسط فواد توحیدی پژوهشگر موسیقی نواحی شناسایی شده که عبارتند از: شَیر، لیکو(دهو)، راه، مورک(مویه)، کُردی، مجلسی و لالایی.

ترانه‌های کبود، مجموعه‌ای است از نغماتی که در همواره تاریخ در آیین‌ها و مراسم مردمی و مجالس حکمرانان محلی دوستداران بسیار داشته است و در عین نشاط ظاهری، حامل رنج هایی عمیق است.

عماد توحیدی نوازنده و آهنگساز با طراحی ریتم‌ها، سازبندی متنوع و اجرای شمار قابل توجهی از سازهای کوبه ای، همسو با فرهنگ موسیقایی منطقه، در کنار حسین نظری هنرمند منوجان که سالیان بسیاری با چنگ (قیچک) و آواز خود، راوی ترانه های سرزمینش بوده است، ترانه های این مجموعه را اجرا کرده اند.»

کد مطلب 4458324
علیرضا سعیدی

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