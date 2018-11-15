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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۸:۴۵

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان:

شاخص کتاب در کتابخانه های کردستان به ازای هر نفر نیم جلد است

شاخص کتاب در کتابخانه های کردستان به ازای هر نفر نیم جلد است

سنندج - مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: به ازای هر نفر تنها نیم جلد کتاب در کتابخانه های کردستان وجود دارد که این برای استانی که عنوان بزرگ فرهنگی را به دنبال دارد، مطلوب نیست.

محمد عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در حال حاضر کتابخانه های استان کردستان از نظر تعداد عناوین و فضای کتابخوانی فضای مناسب و مطلوبی ندارند و با شاخص های کشوری فاصله زیاد و قابل تاملی دارند.

وی افزود: بر اساس سند چشم انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ باید میزان سرانه کتاب به ازای هر نفر چهار جلد باشد که با این رقم فاصله بسیار زیادی داریم و رسیدن به این میزان کار دشوار و پر هزینه ای است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان ادامه داد: استان کردستان دارای ۷۸ باب کتابخانه عمومی و مشارکتی است که از این تعداد ۵۰ باب آن دولتی و زیر پوشش کامل این اداره کل است و ۲۸ باب آن نیز مشارکتی است.

عبدالملکی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۴ هزار نفر عضو کتابخانه های سطح استان کردستان هستند، یادآور شد: شهرهای بسیاری هستند که دارای جمعیت زیادی هستند اما متاسفانه هیچگونه فضایی برای دسترسی به کتاب و کتابخانه ندارند.

وی بیان کرد: استان کردستان عنوان استان فرهنگی کشور را یدک می کشد و اگر سرانه کتاب و مطالعه در این استان فراهم است دلیل بر عدم علاقه و توجه به حوزه کتاب و کتابخوانی توسط شهروندان نیست، بلکه بسترهای توسعه و افزایش این سرانه ها در استان فراهم نیست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: مهمترین مسئله و مشکل کردستان در حال حاضر نبود و یا کمبود فضای کتابخوانه های استان است که باید برای توسعه آنها و ایجاد کتابخانه های جدید تلاش بیشتری صورت گیرد که نیازمند اعتبارات قابل توجهی است.

عبدالملکی اظهارداشت: در ناحیه منصل شهری نایسر سنندج که حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت دارد، کتابخانه ای وجود ندارد اما یک جوان بخشی از مغازه و محل کسب خود را به این کار اختصا داده که تا اکنون ۳۰۰ نفر عضو آن شده اند و این نشان می دهد که علاقه و اشتیاق به کتاب و کتابخوانی در مردم به ویژه کودکان و نوجوانان وجود دارد، اما فضا و بسترهای لازم برای توسعه این فضاها مهیا نیست.

وی افزود: اگر می خواهیم فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در جامعه گسترش دهیم باید به دل جامعه برویم و با انتظار کشیدن و نشستن برای آمدن مردم به سوی ما کاری پیش نمی رود و برایاین کار باید خود به دل مردم ورود کنیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان یادآور شد: شهروندان همواره وقت های مرده زیادی دارند، در مطب های پزشکی، ایستگاه های اتوبوس و یا حتی آرایشگاه ها که می توان به این مکان های ورود کرد و بخشی از کمبود فضای کتابخانه ها را در این اماکن جبران کرد.

کد مطلب 4458945

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