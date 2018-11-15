شاخص کتاب در کتابخانه های کردستان به ازای هر نفر نیم جلد است

محمد عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در حال حاضر کتابخانه های استان کردستان از نظر تعداد عناوین و فضای کتابخوانی فضای مناسب و مطلوبی ندارند و با شاخص های کشوری فاصله زیاد و قابل تاملی دارند.

وی افزود: بر اساس سند چشم انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ باید میزان سرانه کتاب به ازای هر نفر چهار جلد باشد که با این رقم فاصله بسیار زیادی داریم و رسیدن به این میزان کار دشوار و پر هزینه ای است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان ادامه داد: استان کردستان دارای ۷۸ باب کتابخانه عمومی و مشارکتی است که از این تعداد ۵۰ باب آن دولتی و زیر پوشش کامل این اداره کل است و ۲۸ باب آن نیز مشارکتی است.

عبدالملکی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۴ هزار نفر عضو کتابخانه های سطح استان کردستان هستند، یادآور شد: شهرهای بسیاری هستند که دارای جمعیت زیادی هستند اما متاسفانه هیچگونه فضایی برای دسترسی به کتاب و کتابخانه ندارند.

وی بیان کرد: استان کردستان عنوان استان فرهنگی کشور را یدک می کشد و اگر سرانه کتاب و مطالعه در این استان فراهم است دلیل بر عدم علاقه و توجه به حوزه کتاب و کتابخوانی توسط شهروندان نیست، بلکه بسترهای توسعه و افزایش این سرانه ها در استان فراهم نیست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: مهمترین مسئله و مشکل کردستان در حال حاضر نبود و یا کمبود فضای کتابخوانه های استان است که باید برای توسعه آنها و ایجاد کتابخانه های جدید تلاش بیشتری صورت گیرد که نیازمند اعتبارات قابل توجهی است.

عبدالملکی اظهارداشت: در ناحیه منصل شهری نایسر سنندج که حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت دارد، کتابخانه ای وجود ندارد اما یک جوان بخشی از مغازه و محل کسب خود را به این کار اختصا داده که تا اکنون ۳۰۰ نفر عضو آن شده اند و این نشان می دهد که علاقه و اشتیاق به کتاب و کتابخوانی در مردم به ویژه کودکان و نوجوانان وجود دارد، اما فضا و بسترهای لازم برای توسعه این فضاها مهیا نیست.

وی افزود: اگر می خواهیم فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در جامعه گسترش دهیم باید به دل جامعه برویم و با انتظار کشیدن و نشستن برای آمدن مردم به سوی ما کاری پیش نمی رود و برایاین کار باید خود به دل مردم ورود کنیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان یادآور شد: شهروندان همواره وقت های مرده زیادی دارند، در مطب های پزشکی، ایستگاه های اتوبوس و یا حتی آرایشگاه ها که می توان به این مکان های ورود کرد و بخشی از کمبود فضای کتابخانه ها را در این اماکن جبران کرد.