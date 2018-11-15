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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان:

زنان بیشترین قربانیان حادثه کار در اصفهان هستند

زنان بیشترین قربانیان حادثه کار در اصفهان هستند

اصفهان- مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۹۳ درصد از موارد مصدومین حادثه کار از میان بانوان بودند.

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست امسال بالغ بر ۶۰۴ حادثه کار در اصفهان به وقوع پیوسته است که بیشترین مصدومین آن زنان بودند.

وی بیان داشت: از ۶۰۴ حادثه کاری که در سطح استان رخ داده است  ۵۶۳ مورد زنان و ۴۱ مورد مردان را شامل می‌شود.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه بیشترین مصدومین در بین رنج سنی ۳۱ تا ۴۰ سال قرار دارند، افزود: بعد از آن گروه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال بالاترین مصدومیت ها را داشتند.

وی با اشاره به اینکه گروه سنی ۶۰ سال به بالا کمترین میزان مصدومین حادثه کار بودند، ادامه داد: ۱۷۰ نفر بین ۳۱ تا ۴۰ سال بودند و پس از آن ۱۵۹ نفر بین ۲۱ تا ۳۰ سال و ۱۳۰ نفر بین ۴۱ تا ۵۰ سال بودند.

وی گفت: ۷۲ نفراز مصدومین حادثه کار بین ۵۱ تا ۶۰ سال و ۳۷ نفر زیر ۲۰ سال و پس از آن ۳۶ نفر از مصدومین ۶۰ سال به بالا داشتند.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اعلام کرد: رعایت اصول ایمنی حین کار می‌تواند تا حد قابل توجهی، بروز حوادث کار را کاهش دهد.

کد مطلب 4459038

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