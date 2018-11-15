نمایشگاه ساخت داخل صنعت نفت و حفاری خوزستان دراهواز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم جلیلی با اشاره به این ‎که اقدام ‎های لازم برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد صنعتی انجام شده است، افزود: این نمایشگاه پس از نمایشگاه بین ‎المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران، مهم ‎ترین رویداد نمایشگاهی در عرصه صنعت نفت کشور است .

وی افزود: در این زمینه پنج هزار متر مربع فضای مسقف شامل سالن ‎های خلیج فارس، کارون، خرمشهر و امام رضا (ع) و یک هزار متر مربع فضای باز نمایشگاه برای ایجاد غرفه ‎های شرکت ‎های نفتی، مجموعه ‎های بزرگ صنعتی، شرکت ‎های سازنده قطعات و تجهیزات و همچنین تامین ‎کنندگان کالا اختصاص می ‎یابد .

مدیرعامل شرکت نمایشگاه ‎های بین ‎المللی استان خوزستان گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ شرکت که ۹۰ درصد آنها از بخش خصوصی هستند و تعدادی از شرکت ‎های دولتی برای حضور در این نمایشگاه ثبت‌نام کرده ‎اند که از جمله آنها شرکت ملی مناطق نفت ‎خیز جنوب و شرکت ملی حفاری است .

جلیلی با بیان این ‎که در نمایشگاه امسال همانند سال ‎های گذشته انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه ‎های صنعتی کشور حضور دارند، افزود: در نشست ‎های تخصصی با نمایندگان شرکت ‎ها تلاش شده که در شرایط کنونی به ابعاد کیفی نمایشگاه اهتمام ویژه شود و تازه‌ترین ساخته‌های کاربردی در بخش ‎های مختلف صنعت نفت به نمایش در آید .

به گفته وی، برگزاری نشست‌های تخصصی، رونمایی از قطعات و تجهیزاتی که به تازگی تولید و در چرخه عملیات قرار گرفته‌اند، ایجاد زمینه لازم برای هم ‎افزایی میان سازندگان و صنعتگران و شرکت ‎های فعال در صنایع نفت، گاز، حفاری، پالایش و پتروشیمی درباره آشنایی با نیازهای آنها و همچنین ظرفیت ‎ها و توانمندی ‎های شرکت ‎های سازنده از فرصت ‎های مناسبی خواهد بود که در این نمایشگاه پیش ‎بینی شده است .

جلیلی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» اظهار کرد: نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان برنامه ‎های خود را همسو با سیاست ‎های اقتصاد مقاومتی در بخش ‎های استفاده از ظرفیت ‎های داخلی، تولید محصولات استاندارد، رونق‌بخشی به شهرک ‎های صنعتی، ایجاد فرصت ‎های شغلی و خودکفایی هدف ‎گذاری کرده است .

مدیرعامل شرکت نمایشگاه ‎های بین ‎المللی استان خوزستان گفت: در نمایشگاه امسال با توجه به اهمیت ساخت داخل، با برنامه ‎ریزی ‎ و هماهنگی انجام شده با شرکت ملی مناطق نفت ‎خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران به عنوان شرکت ‎های پیشران در عرصه ساخت داخل و بومی ‎سازی قطعات و تجهیزات، مقرر شد نمایشگاه اختصاصی این دو شرکت که هر ساله جداگانه برگزار می ‎شود به ‎منظور همسویی و هم ‎افزایی بیشتر و بهینه ‎سازی هزینه ‎ها در یکدیگر ادغام و با همیاری شرکت نمایشگاه ‎ها برگزار شود .

بر اساس این گزارش، ساعت کار نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان ۹ تا ۱۷ خواهد بود و تمهیدات لازم برای ارائه توضیحات و آشنایی مراجعه کنندگان با این صنعت از سوی کارشناسان مجرب پیش ‎بینی شده است .