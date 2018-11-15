نمایشگاه ساخت داخل صنعت نفت و حفاری خوزستان دراهواز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم جلیلی با اشاره به این که اقدام های لازم برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد صنعتی انجام شده است، افزود: این نمایشگاه پس از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران، مهم ترین رویداد نمایشگاهی در عرصه صنعت نفت کشور است .
وی افزود: در این زمینه پنج هزار متر مربع فضای مسقف شامل سالن های خلیج فارس، کارون، خرمشهر و امام رضا (ع) و یک هزار متر مربع فضای باز نمایشگاه برای ایجاد غرفه های شرکت های نفتی، مجموعه های بزرگ صنعتی، شرکت های سازنده قطعات و تجهیزات و همچنین تامین کنندگان کالا اختصاص می یابد .
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ شرکت که ۹۰ درصد آنها از بخش خصوصی هستند و تعدادی از شرکت های دولتی برای حضور در این نمایشگاه ثبتنام کرده اند که از جمله آنها شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری است .
جلیلی با بیان این که در نمایشگاه امسال همانند سال های گذشته انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه های صنعتی کشور حضور دارند، افزود: در نشست های تخصصی با نمایندگان شرکت ها تلاش شده که در شرایط کنونی به ابعاد کیفی نمایشگاه اهتمام ویژه شود و تازهترین ساختههای کاربردی در بخش های مختلف صنعت نفت به نمایش در آید .
به گفته وی، برگزاری نشستهای تخصصی، رونمایی از قطعات و تجهیزاتی که به تازگی تولید و در چرخه عملیات قرار گرفتهاند، ایجاد زمینه لازم برای هم افزایی میان سازندگان و صنعتگران و شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز، حفاری، پالایش و پتروشیمی درباره آشنایی با نیازهای آنها و همچنین ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های سازنده از فرصت های مناسبی خواهد بود که در این نمایشگاه پیش بینی شده است .
جلیلی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» اظهار کرد: نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان برنامه های خود را همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش های استفاده از ظرفیت های داخلی، تولید محصولات استاندارد، رونقبخشی به شهرک های صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی و خودکفایی هدف گذاری کرده است .
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان گفت: در نمایشگاه امسال با توجه به اهمیت ساخت داخل، با برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران به عنوان شرکت های پیشران در عرصه ساخت داخل و بومی سازی قطعات و تجهیزات، مقرر شد نمایشگاه اختصاصی این دو شرکت که هر ساله جداگانه برگزار می شود به منظور همسویی و هم افزایی بیشتر و بهینه سازی هزینه ها در یکدیگر ادغام و با همیاری شرکت نمایشگاه ها برگزار شود .
بر اساس این گزارش، ساعت کار نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان ۹ تا ۱۷ خواهد بود و تمهیدات لازم برای ارائه توضیحات و آشنایی مراجعه کنندگان با این صنعت از سوی کارشناسان مجرب پیش بینی شده است .
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