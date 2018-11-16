تقاطع ۳ سطحی بزرگراه های شهید صیادشیرازی امام علی(ع) و ارتش

حبیب اله تاجیک اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای تقاطع سه سطحی بزرگراه شهید صیاد شیرازی ، امام علی (ع) و ارتش با روان سازی ترافیکی شمال شرق تهران خبر داد و افزود: این پروژه از بزرگ ترین پروژه های تملکی سال های اخیر شهرداری منطقه یک تهران بوده است.

وی افزود: اجرای این پروژه بعد از تملک و آزادسازی معارضین ملکی بلوار شهید اندرزگو و بزرگراه طبقاتی شهید صدر، در طول چند سال اخیر به عنوان سومین پروژه تملکی شمال تهران محسوب می شود.

وی افزود: در این راستا ۱۶ پلاک ثبتی حدفاصل قطعه شمالی بزرگراه شهید صدر و بیمارستان شهید چمران به مساحت ۳ هزار و ۸۷۰ متر مربع با هزینه ای بالغ بر ۱۲۹ میلیارد تومان تملک و به اجرای پروژه اختصاص یافت.

شهردار منطقه یک تهران گفت: با تملک این محدوده فعالیت های اجرایی آن آغاز شد و معاونت های عمران و ترافیک منطقه یک نیز در کنار شهرداری تهران به انجام اقداماتی چون تکمیل پیاده رو شرقی حاشیه بزرگراه شهید صیاد حدفاصل کوچه عرب تا تقاطع خیابان صنایع با یک هزار و ۵۰۰ متر مکعب خاکبرداری، اجرای تک جدول، نهرسازی، تعریض سواره رو، نرده گذاری، درختکاری و... و در حوزه ترافیکی نیز جهت کنترل ترافیک و روان سازی تردد ایمن شهروندان دستگاه های دوربین کنترل سرعت، نظارت تصویری، اجرای فیبر نوری، چراغ های راهنمایی هوشمند و چشمک زن، تابلوهای هدایت مسیر و... نصب و اجرا شد.

تاجیک اسماعیلی اجرای خیابان ۳۵ متری شهید افتخاری را از دیگر پروژه های بزرگ تملکی و اجرایی در منطقه یک دانست که با تملک ۱۲ معارض ملکی به مساحت ۹ هزار و ۷۶۸ متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تا آخر سال جاری به بهره برداری می رسد.