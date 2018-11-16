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۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۲

تیم تیروکمان نیروهای مسلح قهرمان ارتش های جهان شد

تیم تیروکمان نیروهای مسلح قهرمان ارتش های جهان شد

تیم تیروکمان نیروهای مسلح ایران در نخستین دوره مسابقات تیروکمان ارتش های جهان (سیزم) با کسب سه مدال طلا، یک نقره و سه برنز ، قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از کمانداران ایران، تیم های روسیه و چین عناوین دوم و سوم را به دست آوردند. تیم ایران با حضور ۱۵ ورزشکار زن و مرد در دو بخش کامپوند و ریکرو موفق به کسب هفت مدال رنگارنگ شامل سه مدال طلا، یک نقره و سه برنز شد و در مجموع تیمی قهرمان این مسابقات شد.

کمانداران ایران در بخش کامپوند تیمی مردان مدال طلا را به دست آوردند .روسیه و سریلانکا به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش کامپوند تیمی بانوان، کمانداران ایران مدال طلا و برنز را به گردن آویختند و مدال نقره به تیم روسیه رسید.

در کامپوند انفرادی مردان، مدال های طلا و نقره به نمایندگان ایران و مدال برنز به نماینده روسیه تعلق گرفت.

همچنین در کامپوند انفرادی بانوان، کمانداران روس در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند و نماینده ایران مدال برنز را تصاحب کرد.

در ریکرو تیمی بانوان، تیم های کره شمالی، روسیه و ایران به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آوردند. در ریکرو تیمی مردان نیز کشورهای چین، کره شمالی و روسیه عناوین برتر را کسب کردند.

همچنین در ریکرو انفرادی زنان نمایندگان روسیه، کره شمالی و ایران و در بخش انفرادی مردان چین، روسیه و کره شمالی عناوین برتر را تصاحب کردند.

این مسابقات به عنوان اولین دوره با شرکت هفت تیم شامل کشورهای روسیه، چین، کره شمالی، اوکراین، سریلانکا، برزیل و تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد.

کد مطلب 4459777

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