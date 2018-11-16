تیم تیروکمان نیروهای مسلح قهرمان ارتش های جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از کمانداران ایران، تیم های روسیه و چین عناوین دوم و سوم را به دست آوردند. تیم ایران با حضور ۱۵ ورزشکار زن و مرد در دو بخش کامپوند و ریکرو موفق به کسب هفت مدال رنگارنگ شامل سه مدال طلا، یک نقره و سه برنز شد و در مجموع تیمی قهرمان این مسابقات شد.

کمانداران ایران در بخش کامپوند تیمی مردان مدال طلا را به دست آوردند .روسیه و سریلانکا به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش کامپوند تیمی بانوان، کمانداران ایران مدال طلا و برنز را به گردن آویختند و مدال نقره به تیم روسیه رسید.

در کامپوند انفرادی مردان، مدال های طلا و نقره به نمایندگان ایران و مدال برنز به نماینده روسیه تعلق گرفت.

همچنین در کامپوند انفرادی بانوان، کمانداران روس در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند و نماینده ایران مدال برنز را تصاحب کرد.

در ریکرو تیمی بانوان، تیم های کره شمالی، روسیه و ایران به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آوردند. در ریکرو تیمی مردان نیز کشورهای چین، کره شمالی و روسیه عناوین برتر را کسب کردند.

همچنین در ریکرو انفرادی زنان نمایندگان روسیه، کره شمالی و ایران و در بخش انفرادی مردان چین، روسیه و کره شمالی عناوین برتر را تصاحب کردند.

این مسابقات به عنوان اولین دوره با شرکت هفت تیم شامل کشورهای روسیه، چین، کره شمالی، اوکراین، سریلانکا، برزیل و تیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد.