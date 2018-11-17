احتمال رگبار پراکنده باران در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی آسمان استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر قسمتی ابری است.

وی با اشاره به اینکه از فردا در شمال استان وزش باد متوسط در برخی نقاط موجب بروز پدیده گردوخاک می شود، افزود: از نظر دمایی نیز از فردا شاهد کاهش دما در منطقه سیستان خواهیم بود.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در سطح استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود و شرایط برای رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید لحظه ای مهیا است.

وی تصریح کرد: طی این مدت در سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان در بعد از ظهر وزش باد گاهی همراه با گرد و خاک داریم و دریای عمان نیز نسبتا آرام پیش بینی می شود.